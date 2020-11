Assorbenti gratis a tutte le donne in Scozia. Una piccola ma grande conquista che diventa legge. L’iniziativa era stata formalizzata a febbraio dal governo ed oggi è realtà.

Un vero e proprio segnale della possibilità di combattere contro la Period Poverty, che parte dalla Scozia ma speriamo si diffonda anche altrove.

L’iniziativa, era stata formalizzata a inizio 2020 dal governo locale scozzese guidato dalla leader indipendentista Nicola Sturgeon, ed ha ricevuto qualche giorno fa il via libera finale del Parlamento di Edimburgo, con il voto unanime sia della maggioranza secessionista dello Scottish National Party (Snp), sia dei partiti unionisti britannici: dai Conservatori, al Labour, ai Liberaldemocratici, ai Verdi.

Insomma tutti d’accordo sulla possibilità di combattere gli alti costi di assorbenti e tamponi. Una piccola grande conquista delle donne (e degli uomini) per le donne. Soprattutto per le nuove generazioni che potranno crescere con una consapevolezza differente.

Molte ragazze si chiedono come usarli, come scegliere tra le diverse tipologie e soprattutto come acquistare quelli più confortevoli ma allo stesso tempo economici. Ecco in Svezia non dovranno porsi più questo problema.

Dove, quando e come avere gli assorbenti gratuiti

Secondo quanto viene riportato da Ansa, gli assorbenti dovranno essere messi a disposizione sia dalle autorità locali, sia dai responsabili di scuole ed istituzioni educative in giro per le varie contee del territorio più settentrionale del Regno Unito.

Si tratta d’una novità assoluta tanto fra le nazioni del Regno Unito, quanto nel resto del pianeta, come sottolineano nei commenti odierni sui media diverse attiviste di organizzazioni di donne.

Una novità mondiale in assoluto: la legge per assorbenti gratuiti

La legge scritta per rendere gratuiti gli assorbenti a tutte è stata approvata qualche giorno fa e si chiama Period Products Bill. La prima legge in tutto il mondo che garantisce la disponibilità gratuita a tutte e tutti di assorbenti e di prodotti per l’igiene personale necessari per affrontare il periodo delle mestruazioni.

Un passo in avanti verso l’innovazione e verso un mondo in cui gli assorbenti non sono più considerati un bene di lusso ma una necessità primaria.

Si tratta della prima legge al mondo ma che sicuramente farà da riverbero per le azioni future e per tutte le altre nazioni. Un’iniziativa unica nel suo genere, in particolare perché portata avanti da un Governo, che dimostra come rendere questi beni gratuiti e accessibili alla maggior parte delle persone sia possibile.

Quello lanciato dalla Scozia è un segnale importantissimo, che sancisce la possibilità di diffondere un’evoluzione importante nella visione del corpo della donna e delle sue necessità e che colloca la Scozia come una nazione all’avanguardia.

Un’evoluzione che sarebbe importante esportare anche altrove, ad esempio in Italia dove l’iva sugli assorbenti è ancora ferma al 22%. Sicuramente seguiranno aggiornamenti.