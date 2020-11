By

Amici 20, anticipazioni registrazione puntata 28 novembre: eliminati, nuovi ingressi e giudizi sospesi. Tutto quello che è successo.

Eliminazioni, nuovi ingressi e giudizi sospesi: tutto questo è accaduto nella registrazione della nuova puntata di Amici 20 che andrà in onda sabato 20 novembre, alle 14 su canale 5. Per gli allievi della scuola più famosa d’Italia è arrivato il momento di fare sul serio. Anche nella registrazione di oggi, cantanti e ballerini si sono presentati davanti alla commissione degli insegnanti per difendere il proprio banco.

Non sono mancate le sfide, in particolare quelle di canto. Un allievo della scuola è riuscito a difendere il proprio banco mentre un altro è tornato a casa ed è stato sostituito da un altro cantante.

Anticipazioni Amici 20, registrazione puntata 28 novembre: Leonardo vince la sfida, Arianna a rischio

Come fanno sapere le anticipazioni della registrazione della puntata che andrà in onda il 28 novembre pubblicare dal Vicolo delle news, Leonardo sarà il protagonista di una sfida voluta da Arisa a cui non piace l’atteggiamento di Leonardo Lamacchia che ha seguito lo stesso percorso di Irama.

Lo sfidante di Leonardo si chiama Gregori, ma non riesce a togliere la maglia a Leonardo. Va peggio, invece, a Giulio Musco che perde la sfida e deve lasciare la scuola. La ballerina Rosa si esibisce davanti a Lorella Cuccarini che appreza la sua performance mentre Alessandra Celentano continua a non considerarla una brava ballerina.

Problemi per Arianna il cui atteggiamento continua a dividere gli insegnanti e i suoi compagni di classe. La cantante rifiuta di fare le cover propostele da Rudy per cantare il suo inedito. Per lei il giudizio è sospeso.

Rudy Zerbi critica anche Kika ed Evandro mentre apprezza Sangiovanni. Grande sorpresa invece per due cantante. Il produttore discografico Michele Canova, in collegamento da Los Angeles, mostra grande apprezzamento per il suo talento, esprime dubbi sull’inedito di Esa, il giovane cantautore che ha alle spalle un’infanzia molto dolorosa. Il produttore, però, apprezza l’inedito di Leonardo e il suo talento. Quest’ultimo ha così la possibilità di lavorare con Michele Canova via Skype e avrà così la possibilità di riarrangiare l’inedito.