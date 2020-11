Perché agli uomini piace fare l’amore al mattino?

La maggior parte degli uomini si sveglia con l’alza bandiera. Scopri perché preferiscono fare follie sotto il piumone appena svegli.

Gli uomini appena svegli sono quasi sempre in vena di coccole. Spesso ci rimproverano perché scappiamo dal letto troppo presto mentre loro, soprattutto il fine settimana, quando generalmente il lavoro non chiama, vorrebbero allietarsi un pò sotto il piumone avvinghiati alla partner. Scopri perché al mattino sono così vogliosi.

Erezione maschile, perché la mattina gli uomini sono più in forma?

Alzarsi è una routine che crea confusione nella coppia. C’è chi al risveglio desidera solo un caffè e mettersi in moto e chi preferisce oziare qualche altro minuto. Generalmente gli uomini appartengono alla seconda categoria e il motivo riguarda un desiderio specifico, fare l’amore.

Avere rapporti intimi con il partner è importante, fare l’amore rafforza la coppia ed è il suo cemento per almeno 8 buoni motivi, inoltre iniziare la giornata dopo aver esplorato uno dei piaceri della vita fa bene al morale e ci fa affrontare meglio la giornata, senza contare che fare l’amore fa bene alla propria salute fisica e mentale.

Vantaggi a parte, la mattina non siamo tutte propense ad accontentare il partner. Alito pesante, sonno, desiderio non presente sono i fattori che concorrono maggiormente a farti prendere la decisione di lasciare il letto, con somma delusione del partner.

Perché gli uomini sono più in vena di fare le coccole la mattina presto? Secondo Laurie Watson, terapista sessuale citata dalla rivista Psychology Today, i motivi sarebbero differenti e ben precisi:

Gli uomini hanno un picco di testosterone al mattino

In particolare tra le sei e le nove del mattino, gli uomini hanno un picco di testosterone. “L’ormone maschile è al suo apice ogni giorno al mattino. Questo è il motivo per cui la dose di testosterone biodisponibile viene eseguita al mattino “, afferma l’esperta e perchè non approfittare per dare il meglio di sè?

Un problema di sincronizzazione

Gli uomini preferiscono farlo di mattina, le donne sembrano essere più propense la sera. Uno studio pubblicato dal Daily Mail, spiega che la motivazione sta nel fatto che le donne sono più cerebrali, quindi la mattina appena sveglie iniziano a pensare a tutte le cose da fare e potrebbero avere difficoltà a dedicarsi alle coccole. Gli uomini, invece, operano secondo i loro desideri del momento e se il testosterone si eleva, il desiderio chiama, non importa che impegni abbiano e che ora sia.

Questione di igiene

Le donne ci tengono molto ad apparire al top, al mattino, dopo la doccia, dopo aver lavato i denti, dopo essersi date un tono, e magari dopo un filo di trucco si sentono più a loro agio a dedicarsi al partner. Gli uomini per contro sono più pratici e animaleschi, l’unica cosa che viene in mente a loro è che fare l’amore farà loro iniziare la giornata con il piede giusto.