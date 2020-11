Sergio Mattarella: il Presidente della Repubblica contro la violenza sulle donne

By

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto importanti sui femminicidi in Italia.

Le parole del Presidente della Repubblica sono molto significative in una giornata come quella di oggi in cui appena svegli veniamo a sapere di due casi di femminicidio.

Nella giornata contro la violenza sulle donne le parole del Presidente fanno eco fra la popolazione.

Un discorso, quello del Presidente, basato su dati concreti, soprattutto il report Eures che ha reso evidente quanta strada ci sia ancora da fare nel lungo percorso della lotta contro la violenza sulle donne.

I discorsi del Presidente Mattarella creano sempre un ampio dialogo sia nel mondo politico che nella società civile.

Il popolo mostra ogni volta di apprezzare fortemente le sue parole.

Parole che in questo caso sono molto sentite, emozionate.

Vediamo in dettaglio cosa è stato detto.

Sergio Mattarella alla popolazione: “Le donne devono rivolgersi a chi può offrire un supporto”

“La ricorrenza di oggi induce a riflettere su un fenomeno che purtroppo non smette di essere un’emergenza pubblica” scrive il Presidente della Repubblica.

“Le notizie di violenze contro le donne occupano ancora troppo spesso le nostre cronache” tuona Sergio Mattarella specificando che tutto questo sta “offrendo l’immagine di una società dove il rispetto per la donna non fa parte dell’agire quotidiano delle persone, del linguaggio privato e pubblico, dei rapporti interpersonali”.

“Le istituzioni – sostiene il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella –hanno raccolto il grido di allarme lanciato dalle stesse donne nonché dalle associazioni“.

Proprio per queste ultime il Presidente della Repubblica ha dedicato parole forti e di sostegno alla loro lotta contro la violenza sulle donne.

Dicendo “che da decenni sono impegnate per estirpare quella che è, ancora in troppe situazioni, una radicata concezione tesa a disconoscere la libertà delle donne e la loro capacità di affermazione” il Presidente ha mostrato il proprio totale sostegno e ringraziamento ad esse.

In conclusione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la sua sentita dichiarazione in occasione della “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne” ha poi espresso un appello alle donne stesse.

“Per questo resta fondamentale, per le donne che si sentono minacciate, rivolgersi a chi può offrire un supporto e prevenire la degenerazione della convivenza in violenza“.

Parole forti da parte del Presidente della Repubblica, la più grande istituzione del popolo italiano.