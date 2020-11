Pranzo di Natale 2020: le migliori ricette low cost

Il Natale è una festività unica che raccoglie tutti in un abbraccio meraviglioso e ci raduna intorno alla tavola. Scopriamo le migliori ricette low cost per il pranzo di Natale.

Il pranzo di Natale è un momento da vivere in famiglia, e in questo anno così particolare in cui il Covid-19 ridurrà ai parenti stretti i famigliari con cui si potrà festeggiare, lo è forse ancora di più.

Un pranzo di Natale potrà essere ricco, gustoso e importante anche in versione low cost, ed ecco per voi le migliori ricette dall’antipasto al dolce con cui conquistare il palato di tutta la famiglia e spendere il giusto. Scopri il menu per il pranzo di Natale senza glutine.

Pranzo di Natale 2020: gli antipasti low cost

Quattro antipasti gustosi che potranno essere preparati con ingredienti semplici ma appetitosi.

La torta angelica

Una torta rustica davvero perfetta per il Natale, un antipasto da far trovare in tavola come una vera e propria decorazione tutta da gustare.

Le tartine

Il gusto particolare di queste tartine con ricotta e noci conquisterà tutti al primo assaggio. Saranno davvero semplici da preparare ma un finger food molto sfizioso.

Gli involtini

Dei fantastici involtini di zucchine, ottimi e veloci da preparare soprattutto perché cotti in forno.

La torta Babbo Natale

Un antipasto gustoso e che piacerà soprattutto ai bambini. La pasta sfoglia sarà una protagonista appetitosa.

