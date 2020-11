By

Scopri per tutti i segni dello zodiaco quale destino l’orscopo ha predetto per la giornata di oggi: fortuna o sventura all’orizzonte?

Le previsioni di oggi del nostro oroscopo ci prospettano per ciascun segno dello zodiaco un diverso destino che lo accompagnerà lungo la nuova giornata.

Quale sarà il tuo? Scopriamolo insieme continuando a leggere qui su CheDonna.it.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

C’è chi vede nell’amore un motore del successo assicurato e chi invece vi riscontra l’ostacolo della sua giornata: a ciascuno il suo!

Oroscopo oggi Ariete

Esplosive ed estreme in tutto, prendete la giornata di petto, che sia in famiglia o sul lavoro, ma occhio a non diventare troppo elettriche: potreste creare un corto!

Amore: 9

Lavoro: 9

Salute: 9

Oroscopo oggi Toro

Il cuore vi fa tremare e a risentirne è un po’ tutta la vostra giornata, anche quella lavorativa: purtroppo anche i problemi sentimentali vanno affrontati e superati.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

In amore oggi premete l’acceleratore: certose sagrare non è mai un bene, ma in questo caso centrerete l’obbiettivo.

Amore: 8

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Una giornata spendacciona per i prossimi segni ma fate ben attenzione: c’è chi potrà permetterselo e chi no.

Oroscopo oggi Cancro

Un po’ di attriti in famiglia appesantiscono la giornata, attenzione però a non trasformarvi da vittime in carnefici.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Leone

E’ vero, forse non è il periodo per spese folli, ma grazie al vostro buon gusto e ai prezzi del black friday in arrivo potete concedervi un po’ di shopping extra.

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Vergine

Nonostante il periodo di crisi per voi tutto sembra girar bene: festeggiate con qualche coccola extra, e la siete meritata.

Amore: 8

Lavoro: 9

Salute: 9

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

La famiglia è al centro della giornata dei prossimi tre segni: per alcuni è il porto sicuro in cui rifugiarsi, per altri un vero e proprio cruccio.

Oroscopo oggi Bilancia

Dal partner alle amiche, sembrate destinate oggi a bisticciare proprio con chiunque: un non nulla e… saltate!

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Scorpione

In famiglia sembra cenare l’armonia e così, se qualche divergenza d’opinione si palesa, la si risolve pacificamente, davanti a un caffè e una buona fetta di torta.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Sarete pure una testa cada ma quando avete a che fare con chi vi sta veramente a cuore saprete far emergere tutta la vostra razionalità e prudenza.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 8

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

C’è chi va a duecento all’ora e chi invece accusa un po’ di acciacchi di troppo: voi a quale schiera apparterrete?

Oroscopo oggi Capricorno

Giornata oggi un po’ scricchiolante e ne risente anche il fisico procurandovi qualche acciacco, fortunatamente niente di cui preoccuparsi.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

Mentre il mondo si ferma aspettando tempi migliori, voi andare diritte per la vostra strada: il pericolo è il vostro mestiere.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo oggi Pesci

Oggi non c’è tempo da perdere ma attenzione, la fretta non è mai una buona consigliera.