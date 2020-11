Che ne pensi di preparare per il pranzo un intero menu a base di ricotta? La peculiarità di questo menù variegato è che la ricotta la potrei fare tu in casa consoli tre ingredienti.

La ricotta è un formaggio fresco molto prelibato, non solo, e anche piuttosto versatile e sono possibili grazie a questo ingrediente magico 1000 e più ricette

Si può spalmare semplicemente su una bella fetta di pane tostato ma soprattutto oggi impareremo come prepararla in casa in maniera genuina, semplice e senza caglio in soli 10 minuti così da poter preparare le nostre tre ricette per un primo piatto, un secondo piatto ed un dessert.

Ecco come preparare la ricotta in casa con 3 ingredienti!

Gli ingredienti di cui avrei bisogno sono semplicemente 25 g di succo di un limone biologico, sale quanto basta, e 1 l di latte. Per la ricetta completa clicca qui!

Primo piatto

Pasta ricotta e spinaci: ricetta facile per un pranzo leggero e al volo

Una pasta veloce ma squisita al contempo, ideale per tutte le donne che vanno di fretta! Che aspetti? Clicca qui per la ricetta completa: oggi si mangia pasta ricotta e spinaci!

Secondo piatto

Polpette di ricotta al sugo

Se cercate un’idea gustosa, originale e un piatto che non preveda l’utilizzo di carne e pesce, ecco le polpette di ricotta al sugo, una ricetta vegetariana che piacerà a tutta la famiglia, semplice e veloce da preparare ma anche molto economica. Per la ricetta completa clicca qui!

Dolce

Torta di ricotta facilissima, solo 100 calorie per una colazione super!

È un dolce perfetto per ogni occasione ma per la colazione è davvero l’ideale, l’aroma del limone regalerà a questo dessert un gusto delicato e particolare che farà strabiliare tutta la famiglia. È una preparazione perfetta per grandi e piccini, altamente benefica per dare una sterzata di energia alla giornata consumandola al mattino. Sapevi che, se di notte, hai un certo languorino, puoi mangiare ricotta?

Di cosa hai bisogno?

Per preparare questa torta di ricotta super light avrai bisogno di 45 g di fecola di patate, 500 g di ricotta fresca, 80 g di zucchero integrale di canna, tre uova, un vasetto di yogurt greco 0% grassi, una bustina di vanillina, e la buccia grattugiata di un limone possibilmente biologico. Per la ricetta completa clicca qui!