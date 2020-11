Una menu completo di cena a base di pizza e focaccia, con contorno e dolce. Sembra impossibile, ma con un po’ di manualità diventa una realtà

Pizza fatta in casa per cena? No, una cena intera a base di pizza, con un piatto principale un contorno e un dolce, che in realtà è una focaccia. Tutto di gran gusto e abbastanza semplice, soprattutto se riuscite ad organizzarvi per tempo.

Nel nostro menù partiamo con una deliziosa pizza al piatto, simile a quella napoletana e preparata con il poolish, un pre impasto che dobbiamo aggiungere a quello principale per dare sapore e croccantezza. Poi passiamo alle pizzette di melanzane al forno e concludiamo preparando la focaccia dolce con gocce di cioccolato

Pizza poolish fatta in casa per cena

Ingredienti:

500 g di farina Manitoba

500 g di acqua

3 g di lievito di birra fresco

5 g di malto

270 g di farina 0

80 g di farina di semola

olio extra vergine d’oliva

500 g di mozzarella di bufala

700 g di pomodori pelati

sale

origano

La sera prima preparare il poolish mescolando 500 g di Manitoba, 500 di acqua, il lievito e il malto (o il miele). Il mattino successivo impastate con il resto delle farine e una volta ottenuto l’impasto l’asciate lievitare 30 minuti. Poi dividere l’impasto in palline da 200 grammi e mettete in un contenitore ermetico in frigo. Tirate fuori due ore prima di cuocere, per terminare la lievitazione. Poi stendete l’impasto per dare forma alla pizza e condite con il pomodoro pelato, la mozzarella e l’origano cuocendo in padellino per 15 minuti a 200° oppure su pietra refrattaria.

Pizzette di melanzane al forno

Ingredienti

2 melanzane tonde

250 g di mozzarella

200 g di salsa di pomodoro

10-12 pomodorini

basilico

olio extra vergine

sale

pepe

La ricetta passo passo

Lavate le melanzane e fate fette di circa 1centimetro. Mettetele su una teglia rivestita di carta da forno e spennellatele di olio, regolando di sale e pepe.

Informate per 15 minuti, poi mettete un cucchiaio di salsa su ogni fetta, aggiungendo la mozzarella, una foglia di basilico, mezzo pomodorino e un giro d’olio su ogni. Infornate altri 10/12 minuti e poi servite.

Focaccia dolce con gocce di cioccolato

Ingredienti:

250 g farina 00

50 ml latte

2 cucchiai zucchero

acqua tiepida

Per la copertura

30 ml olio extravergine d’oliva

30 ml acqua

zucchero

gocce di cioccolato fondente

Versate la farina a fontana e aggiungete al centro lo zucchero, il lievito sbriciolato e poca acqua tiepida cominciando a impastare. Poi unite ora il latte e amalgamatelo aggiungendo altra acqua fino ad ottenere un impasto elastico e appiccicoso.

Coprite l’impasto in una ciotola con carta forno unta con l’olio e lasciate lievitare per 2 ore. Poi stendete l’impasto in una teglia da 28 cm di diametro e con le dita create dei solchi. Mescolate in una ciotola l’olio, l’acqua e lo zucchero e versate il liquido sulla focaccia.

Cuocete in forno già caldo a 200°C per circa 15 minuti. Quando è pronta, aggiungete subito le gocce di cioccolato e lasciatela intiepidire.