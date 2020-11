Il Love Bombing è una delle strategie più efficaci messe in atto dal narcisista patologico per conquistare le sue vittime, che vengono completamente drogate di complimenti e di manifestazioni d’amore fittizio.

Molte donne che hanno avuto la sfortuna di incontrare un partner narcisista affermano che durante la prima parte della loro relazione hanno vissuto la storia d’amore più bella della loro vita e che non si sono mai sentite amate come in quell’occasione.

Questo effetto da film romantico viene ottenuto dal narcisista attraverso una serie di “azioni programmate”, che compongono una vera e propria strategia di conquista della loro nuova preda.

Il motivo per cui l’approccio del narcisista funziona in maniera così perfetta è che nel primo periodo di una relazione, cioè la frequentazione e l’innamoramento, le persone (e in particolare le donne) sono più propense a credere a qualsiasi cosa venga detto loro, soprattutto se il seduttore (o la seduttrice) sa esattamente come muoversi e cosa dire per arrivare ad ottenere il proprio scopo.

Il Love Bombing consiste nel dare alle prede esattamente quello che hanno sempre sognato: attenzioni, affetto, presenza fisica ed emotiva, sorprese, complimenti.

Qual è il problema? È che da un certo punto in poi l’incantesimo finirà e solo allora la vittima capirà di aver subito una pericolosissima violenza psicologica.

Il Love Bombing: l’arma del narcisista a cui vogliamo credere assolutamente

Ogni persona, soprattutto se sta attraversando l’età dell’adolescenza o della prima maturità, ha avuto delle esperienze o ha ricevuto un’educazione che l’hanno condotta a formulare una propria idea dell’amore romantico.

Nel caso di moltissime ragazze l’uomo ideale è modellato su un preciso canone di uomo che, a prescindere dalle caratteristiche estetiche, è in grado di essere forte, deciso, romantico, affascinante, disponibile.

Il narcisista sa incarnare perfettamente questo tipo di ideale maschile ma è anche in grado di adeguarsi molto bene alle aspettative specifiche di una certa vittima, in maniera da costruire la strategia di conquista perfetta, calibrata esattamente su di lei, sui suoi sogni e sulle sue aspettative.

I segni inequivocabili del Love Bombing sono:

messaggi e telefonate frequenti

regali e sorprese

grande comprensione e disponibilità

continue dichiarazioni d’amore

progetti spropositati (viaggi, convivenza, matrimonio, figli)

moltissimi complimenti, fino all’esaltazione

In particolare sono i complimenti e l’elenco dei progetti che l’uomo ideale vorrebbe realizzare insieme alla sua nuova compagna a far “crollare” le ultime difese razionali della vittima.

Quest’ultima si convince di aver finalmente trovato l’uomo ideale e che, dopo una lunga quanto spasmodica ricerca, è finalmente giunto il suo turno di essere felice come le sue amiche o come le ragazze che si vedono sui social.

Nel momento in cui il narcisista si rende conto di avere la sua preda in pugno arriva a fare la sua mossa, cioè fare le sue richieste alle persona che ha sedotto.

Cosa vuole il narcisista patologico?

In linea generale si tratta di richieste sessuali o economiche. L’obiettivo primario è innanzitutto avere uno o più rapporti sessuali con la vittima, secondariamente (a seconda delle situazioni) ottenere vari tipi di vantaggi dalla frequentazione con lei (soldi, contatti, accudimento e così via).

Una volta ottenuti i suoi scopi il narcisista ha davanti a sé due diverse possibilità: continuare la relazione, qualora creda di avere ancora qualche vantaggio da ottenere dalla sua preda oppure passare alla caccia successiva.

Nel primo caso, però, l’illusione dell’amore perfetto sparisce velocemente, sostituita da un’altra sottile manipolazione psicologica che serve a completare l’asservimento della vittima. La donna che prima era riempita di complimenti per qualsiasi cosa, esaltata per essere la più bella, o la più intelligente, o la più dolce, da un certo punto in poi verrà criticata aspramente in ogni cosa che fa.

L’obiettivo è farle perdere la fiducia in se stessa per convincerla di essere completamente dipendente dal narcisista e che non potrebbe fare nulla senza il suo sostegno. A volte le conseguenze di questi alti e bassi emotivi possono condurre a un vero e proprio abuso narcisistico.

L’abbandono

Nel caso in cui il narcisista non sia più interessato alla sua vittima, dopo aver ottenuto quello che vuole semplicemente sparirà. Potrebbe addirittura non dare alcuna spiegazione della sua sparizione, senza preoccuparsi delle conseguenze emotive che l’abbandono potrebbe avere sulla sua vittima.

In questo secondo caso con ogni probabilità la vittima potrà cadere in una profonda fase depressiva da cui sarà molto difficile uscire.

Come resistere al Love Bombing?

Il modo migliore per non cadere nella trappola del Love Bombing è smettere di credere che esista l’uomo perfetto e soprattutto smettere di credere alle favole.

Essere donne romantiche è perfettamente normale e bello, ma questo non significa che nel nome del romanticismo si debba cadere in un orribile quanto pericoloso tipo di inganno.

“Non ho mai provato per nessuna quello che provo per te”

“Sei la donna perfetta, quella che ho sempre cercato”

“Sei la donna che aspettavo per costruire una famiglia”

“Sei la donna più bella che io abbia mai visto”

Queste frasi dovranno essere poste nel libro nero del narcisismo patologico, cioè se dovessero essere pronunciate da un uomo che conosciamo pochissimo dovranno essere prese con le pinze e dovrebbero far scattare un campanello d’allarme.

Molte di esse (soprattutto quelle relative ai grandi sentimenti e ai progetti futuri) sono completamente irrealistiche se pronunciate da una persona pressoché sconosciuta o che è stata frequentata pochissimo.

Resistere al Love Bombing significa, prima di tutto, non credere a tutto quello che dicono gli uomini sconosciuti.

