Gianinna Maradona è la seconda figlia di Diego Armando Maradona, nata dall’unione tra il Pibe de Oro e l’ex moglie Claudia Villafañe.

Gianinna Maradona è la figlia del grande Diego Armando Maradona, nata dal matrimonio del calciatore con Claudia Villafañe , con il quale è stato sposato fino al 2003. Gianinna è la secondogenita del calciatore e proprio come suo padre ha, in qualche modo, un legame bello solido con il mondo del calcio.

No, lei non lavora come calciatrice ma dal 2008 al 2012 è stata legata al calciatore argentino Sergio Aguero, dal quale ha avuto un figlio, Benjiamin, nato nel 2009, alla quale è molto legata e non di rado condivide qualche scatto che li immortala insieme a scambiarsi qualche coccola.

Nonostante sia molto legata alla sua famiglia, sembrerebbe che la seconda figlia di Maradona non abbia un rapporto altrettanto solido con suo fratello Diego Sinagra, che attualmente è ricoverato in ospedale, ed ha saputo della scomparsa di suo padre tra le mura della struttura che la sto ospitando in questo momento a causa della sua positività al virus.

Gianinna Maradona e Diego Armando, prima della sua scomparsa, non sembra abbiano avuto un rapporto idilliaco, tutt’altro, ma secondo alcune recenti indiscrezioni parrebbe che i due si siano avvicinati dopo l’incidente del calciatore che lo ha portato a subire un intervento molto delicato.

Gianinna Maradona: la figlia di Diego Armando e Claudia Villafañe

Gianinna Maradona, soltanto lo scorso anno, si è ritrovata al centro della cronaca rosa a causa del rapporto burrascoso con suo padre. I due si sono attaccati numerose volte sui rispettivi profili social, in quanto lei avrebbe rimarcato la precarietà dello stato di salute di Diego Armando Maradona.

Quest’ultimo, che ha lasciato il mondo in un lutto assoluto, ha smentito le dichiarazioni di sua figlia, facendo anche intendere che a cause delle parole pronunciate pubblicamente avrebbe deciso di escluderla da ogni possibile eredità, ma sembrerebbe che i due siano poi riusciti a risolvere i vecchi dissapori. Tant’è che lei sul suo profilo Instagram, lo scorso ottobre, gli ha dedicato un lungo post sul suo profilo Instagram, ricordando la sua infanzia trascorsa tra le braccia del suo papà, che la faceva sentire protetta e al sicuro. Lui, infatti, scrive la giovane figlia del calciatore, era il porto sicuro in cui rifugiarsi.

Gianinna, figlia di Maradona e Claudia Villafañe, almeno per il momento, ha scelto di non commentare la scomparsa di suo padre, preferendo vivere il suo dolore nel privato e soltanto in seguito, magari, se se la sentirà, si pronuncerà pubblicamente con gli utenti della rete e il pubblico che da sempre e per sempre ha amato suo padre.

Gianinna Maradona, la figlia di Diego Armando, sicuramente non sta attraversando un periodo facile, ma siamo sicuri che grazie al supporto dei suoi cari riuscirà a trovare la forza per andare avanti in questo difficile anno, che sta privando il mondo delle celebrità più amate di sempre.