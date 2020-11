Chi è Diego Sinagra, il figlio, che è stato riconosciuto soltanto nel 1993, del calciatore Diego Armando Maradona.

Diego Sinagra è noto per essere il figlio del grande calciatore Diego Armando Maradona. I due per molti anni non hanno avuto alcun tipo di rapporto, tant’è che il calciatore ha scelto di riconoscerlo come suo figlio soltanto nel 1993, lui è nato nel 1986, ed il primo incontro tra loro è avvenuto ben 10 anni dopo dal riconoscimento.

Diego è nato da una relazione tra Maradona e Cristiana Sinagra, che per anni si è duramente battuta affinché lo riconoscesse come figlio suo. I due, dopo anni di battaglie legali, sono finalmente riusciti a ricostruire un rapporto padre e figlio e si sono visti recentemente quando il calciatore ha scelto di riunire tutta la sua famiglia prima che purtroppo lasciasse questo mondo.

Diego Sinagra, il figlio di Maradona, è anche padre di due bambini e il suo primogenito omaggia proprio suo padre, portando il nome di Diego Matias, per omaggiare il grande sportivo.

Diego Sinagra ha provato a ripercorrere la carriera di suo padre nel mondo del calcio, ma purtroppo non è riuscito ad ottenere lo stesso successo.

Ha provato a seguire le orme del padre, con scarso successo. Quando Diego Armando Maradona jr a 11 anni entra nelle squadre giovanili del Napoli, è stato anche convocato nella prima squadra per giocare una partita contro il Pescara. A 17 anni gioca per squadre non molto importanti e sceglie di dedicarsi completamente al beach soccer, ma dopo aver recuperato il rapporto con Maradona, inizia a collaborare con lui, gestendo diverse scuole di calcio.

Diego Armando Jr, come anticipato, è felicemente sposato con Nunzia Pennino, con la quale ha avuto due figli: Diego Matias, di cui vi abbiamo già accennato, ed India Nicole, la secondogenita.

Purtroppo Diego Sinagra è venuto a conoscenza della morte di suo padre, stroncato da un arresto cardiaco, quando si trovava in ospedale, in quanto è ricoverato per aver contratto il virus ed in questo momento si trova ad affrontare questo tragico momento da solo, tra le mura vuoto degli ospedali. Anche sua moglie Nunzia, tra l’altro, aveva contratto il virus, ma fortunatamente è riuscita a tornare a casa dai suoi bambini, ma purtroppo per lei sarà impossibile essere vicina, fisicamente, a suo marito, viste le norme attualmente in corso.

Diego Armando Jr non ha ancora commentato la scomparsa di suo padre, ma sicuramente lo farà più avanti. Al momento, visto che è ricoverato in ospedale a causa del virus che ha contratto nel corso di queste settimane, non si trova nelle condizioni migliori per poter affrontare tutto questo, ma sicuramente sua moglie e i suoi due figli sapranno stargli accanto per superare la morte di Maradona. Insieme a tutta Napoli, che ha richiesto un lutto di ben 3 giorni per commemorare la sua scomparsa.