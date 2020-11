American Music Awards: diamo i voti a Jennifer Lopez e alle altre star

Sono appena andati in scena gli American Music Awards 2020: diamo i voti a Jennifer Lopez e alle star che hanno calcato il palcoscenico.

Stratosferica come sempre Jennifer Lopez è stata la star indiscussa degli American Music Awards 2020, manifestazione che assegna i premi ai migliori artisti del panorama musicale americano la cui cerimonia è stata il 22 novembre al Microsoft Theater di Los Angeles.

Nel pieno rispetto delle misure anti-Covid è così andato in scena l’evento che ha visto, oltre all’icona sexy latina, anche altre star. Alcune si sono esibite in presenza mentre altre da remoto. Il premio artista dell’anno l’ha vinto Taylor Swift, che è stata anche la cantante più premiata, pur non essendo presente perché impegnata nelle registrazioni.

Oltre all’iconica JLo, la cui bellezza è indiscussa scopriamo come erano vestite e diamo i voti ai look delle altre dive presenti. Cara Delevingne, Dua Lipa, Paris Hilton, Katy Perry, Billie Eilish e tante altre.

Il look di Jennifer Lopez vince a mani basse

Il bob ‘effetto bagnato’, firmato Chris Appleton l’hairstylist di fiducia, e il make-up molto naturale a cura di Mary Phillips composto da una riga di eyeliner e l’ombretto silver a riprendere il vestito. Si è presentata così, più bella che mai e super sparkling, dall’alto dei suoi 51 anni, l’icona di stile Jennifer Lopez, agli American Music Awards 2020. Due gli outfit da vera bomba sexy sfoggiati dalla star latina nel corso della serata. In passerella si è presentata con un abito letteralmente scintillante, effetto metallico silver, firmato Balmain, appartenente alla collezione primavera-estate 2021. Il vestito era composto da un top corto, a mettere in luce gli addominali di ferro, con maniche lunghe e scollatissimo sul décolleté, e una gonna con lo spacco vertiginoso. Ai piedi la star latina indossava un paio di sandali gioiello firmati sempre dalla maison di Olivier Rousteing, così come la pochette in cristalli con il motivo monogram 1945. Per poi esibirsi con Maluma, in una performance che ha infiammato il palco della cerimonia, indossando un body trasparente di LaQuan Smith della collezione autunno-inverno 2020-2021. La bomba latina secondo i più critici della rete sembra essersi ispirata un pelino troppo all’esibizione di Beyoncé e Jay-Z durante i Grammy Awards 2020. Per chi se la fosse persa ecco la performance qui sotto.

Oltre alla bella latina ad attirare gli sguardi sono state anche altre icone di sensualità e bellezza. Una su tutta la modella Cara Delevingne che ha indossato un completo metallizzato firmato Dolce e Gabbana a cui ha abbinato un corsetto color nude di Christian Dior, e décolleté in vernice nera. Labbra color arancio, palpebre rosa e pettinatura retrò hanno fatto il resto. Il voto per l'attrice e super modella britannica è un bel: 9. Anche Dua Lipa, come JLo, ha sfoggiato due look: in passerella ha sfilato con un abito mini bustier decorato a stampa Trésor de la Mer, con conchiglie e stelle marine, di Versace appartenente alla collezione primavera-estate 2021. A cui ha abbinato un paio di sandali con plateau in pelle metallizzata, dal magico effetto specchio. Quindi sul palco è andata in scena con un mini abito di Atelier Versace ricoperto di cristalli azzurri, a cui ha abbinato un paio di stivaletti alti con i glitter. La cantante ha vinto il premio per 'Don't Start Now' come miglior canzone pop/rock. Per noi il voto per la cantante è un bell': 8 in pagella. Tra le star presenti alla cerimonia c'era anche Paris Hilton, sempre scintillante come le colleghe, in un mini abito di Valdrin Sahiti e coda di cavallo alta che sulla passerella fa sempre un certo effetto. Promossa anche l'ereditiera statunitense con un bel: 7.

Bocciati i look da casa di Katy Perry e Billie Eilish

Ad esibirsi sul palco degli American Music Awards la neo-mamma Katy Perry che ha indossato un completo in denim di Acne Studios. L’artista dopo la gravidanza appare in splendida forma e il completo in jeans non le rende giustizia.

Il voto per la moglie di Orlando Bloom è : 5

Billie Eilish indossava invece un cardigan e un paio di bermuda graffiti di Skoot Apparel.

Per noi il voto è: 5.