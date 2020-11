By

Uomini e Donne oggi 24 novembre: Armando Incarnato sconvolto da una dama, nuovo triangolo con Gianluca De Matteis.

Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata in onda del 24 novembre vedono Armando Incarnato al centro dello studio. Il cavaliere napoletano sarà sconvolto dall’atteggiamento di una dama e, successivamente, si ritroverà al centro di un nuovo triangolo amoroso.

In trasmissione, infatti, arriverà una dama, Marianna, interessata sia ad Armando che a Gianluca De Matteis. Il cavaliere del trono over e il tronista romano si ritroveranno nuovamente al centro di un triangolo amoroso dopo quello che li ha visti protagonisti, all’inizio dell’attuale stagione del programma di Maria De Filippi, con la corteggiatrice Lucrezia Comanducci.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi 24 novembre: triangolo amoroso con Armando Incarnato e Gianluca De Matteis

Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, nella puntata di Uomini e Donne oggi, Armando Incarnato sarà letteralmente sconvolto dall’atteggiamento di una dama, Brunilde. Il cavaliere napoletano affermerà di non riuscire a comprendere i suoi modi bruschi e i repentini cambi d’umore.

Le parole di Armando, però, saranno smentite da un altro cavaliere, Leandro, il quale affermerà come la dama, in realtà, con lui sia totalmente diversa da come descritta da Armando Incarnato.

Per quest’ultimo, poi, arriverà anche Marianna, una corteggiatrice che si dichiarerà a conoscere sia Armando che Gianluca De Matteis ritrovandosi nuovamente al centro di un triangolo amoroso dopo quello con la corteggiatrice bionda Lucrezia Comanducci.

La puntata dovrebbe poi continuare con il trono classico con Sophie Codegoni per la quale scenderà un nuovo corteggiatore. La bellissima tronista sta, tuttavia, continuando a conoscere anche Antonio e Matteo. Con quest’ultimo sta nascendo un rapporto speciale e, per la prima volta, la tronista appare più a suo agio.

Si dovrebbe, poi, tornare a parlare del trono over con Daniela che, dopo aver chiuso la conoscenza con Simone, l’ex di Belen, sta conoscendo altri due corteggiatori. Nella nuova puntata, al centro dello studio, svelerà di averli baciati entrambi. Come reagiranno i suoi prentendenti? Accetteranno di portare comunque avanti la conoscenza o chiuderanno? La dama sarà già in grado di fare una scelta? Lo scopriremo a partire dalle 14.45.