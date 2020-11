Giuliano Giuliani è stato uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne, ma che fine ha fatto oggi?

Uomini e Donne ha lanciato numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Alcuni sono riusciti a costruirsi un solido rapporto con i proprio fan, tant’è che sono seguitissimi ancora oggi a distanza di anni dal loro debutto sul piccolo schermo, mentre altri non sono riusciti ad ottenere lo stesso successo. O forse non era semplicemente interessati ad averlo.

I fan del Trono Over si ricorderanno sicuramente di Giuliano Giuliani, uno dei primi protagonisti del programma dedicato all’amore tra i non più giovanissimi. Giuliano era l’acerrimo nemico di Antonio Jorio e nel programma ha avuto ampio spazio anche a causa delle dinamiche che creava al di fuori degli studi Elios di Roma. Tant’è che nel parterre lo avevano accusato non solo di aver creato un gruppo Facebook dedicato al programma e ai suoi protagonisti, come se fossero delle vere star, ma anche di creare numeri account fake per lanciare provocazioni o gossip ai personaggi che non gli andavano a genio.

Insomma, il suo percorso non è passato per niente inosservato, fin quando un giorno non è più apparso nel programma tanto da far sorgere un dubbio ai telespettatori: ma che fine ha fatto Giuliano Giuliani di Uomini e Donne?

Giuliano Giuliani di Uomini e Donne oggi: la vita dopo il Trono Over

Giuliano Giuliani non avrebbe più preso parte al Trono Over di Uomini e Donne perché non sarebbero più arrivate telefonate di signore interessate a corteggiarlo, rendendo purtroppo non indispensabile la sua presenza all’interno degli studi Elios di Roma.

Purtroppo della sua attuale vita dopo la fine del programma, un po’ come il primo ex fidanzato di Gemma, non si sa molto. In quanto, nonostante avesse una passione sfrenata per i social all’epoca della trasmissione, ora sembra essere un po’ sparito dalla luce dei riflettori. Anche se alcuni recenti gossip hanno rivelato che purtroppo non ha vissuto un periodo facile in quanto sarebbe venuta a mancare sua madre, ma ora sarebbe riuscito a ritrovare una certa stabilità.

Voci di corridoio, tra l’altro, vedrebbero Giuliano di Uomini e Donne intenzionato a ritornare nel programma, ma purtroppo dall’ultima sua partecipazione le cose sono un po’ cambiate in studio.

“Adesso vi giudico io” Armando senza filtri, le parole di Lorenzo Riccardi, intervista esclusiva a Matteo Ranieri e molto altro ancora sul nuovo numero di #UominieDonneMagazine da OGGI in edicola 😎🗞 #UominieDonne pic.twitter.com/cp7JJ8pkYm — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 20, 2020

Giuliano Giuliani di Uomini e Donne oggi è sparito dal mondo dello spettacolo, ma nonostante tutto il pubblico del piccolo schermo non sembra essersi dimenticato di lui e del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, visto che con lui e i suoi compagni di viaggio non ci si annoiava affatto grazie ai loro continui scontri e chiarimenti, ma purtroppo quei tempi sono ormai passati e al centro dello studio c’è Gemma Galgani che non fa di certo rimpiangere il passato.