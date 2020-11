Test: chi è la donna più vecchia? la tua risposta rivela un tratto segreto di te

Quale di queste sagome appartiene alla donna più vecchia? La tua risposta ti rivelerà un tratto segreto della tua personalità.

Le tue scelte inconsce rivelano la tua personalità. La tua scelta non è mai dettata dalla casualità, c’è sempre qualcosa che ti attira e che quindi determina la scelta di una cosa piuttosto che di un’altra e quel qualcosa è radicato nel nostro inconscio e spesso fa talmente tanta fatica ad emergere che neanche noi stessi conosciamo quel tratto della nostra personalità che resta segreto. Scopri uno dei tratti segreti della tua personalità grazie al test di oggi.

Test: dimmi quale sagoma appartiene alla donna più vecchia e ti dirò cosa nascondi dentro

Vuoi scoprire un tratto della tua personalità che è segretamente sepolto nel tuo io profondo? Guarda attentamente questa immagine, noterai 9 silhouette di donne, tutte diverse, noterai differenti posture, taglio di capelli, borse.. ognuna ha uno stile proprio ed una età diversa. Quale di queste donne pensi sia la più vecchi? Hai 9 opzioni, non esiste una risposta giusta, la tua scelta riguarda solo te e dipende dalla tua personalità.

Sagoma 1

Se sei giunto alla conclusione che la sagoma numero uno sia quella che appartiene alla donna più vecchia significa che hai una personalità molto forte e un carattere forte. La tua forza non la mostri agli altri, è dentro di te, non sei una persona autoritaria e porti sempre rispetto al prossimo. E’ più difficile trattenersi a volte che esplodere e dire quello che si pensa veramente, ma l’impulsività può essere controproducente e produrre effetti devastanti, per questo non agisci mai senza pensare e ti affidi alla tua forza. Sei una persona con un grande orgoglio e questo è il tuo tallone di Achille perché basta poco per ferirti. Non ti manca la fiducia in te stesso, ma sei molto diffidente verso gli altri e prima di permettere a chiunque di far parte della tua vita impieghi molto tempo.

Sagoma 2

Se la tua scelta è ricaduta su questa sagoma significa che hai una personalità molto possessiva, sei autoritaria e hai grandi doti di leadership. Ti senti sempre migliore degli altri, perché tu sei tra tutti quello che più si dedica alla causa, ti impegni a suddividere e a svolgere i compiti con grande costanza ed entusiasmo.

Sagoma 3

Se hai scelto la sagoma n. tre, sei una persona molto spontanea, solare, divertente e creativa. Gli altri ti ammirano e diciamolo ti invidiano anche. Nessuno riesce ad animare una festa come fai tu, a intrattenere gli amici al bar, a far ridere la famiglia riunita a cena. Ami la confusione, le feste, il rumore, la musica a tutto volume. Ti piace ballare e decidi sempre al momento, sei spontaneo e resti ancorato al momento presente, il prima e il dopo non li consideri minimamente. Odi la noia più di ogni altra cosa, la critica che ti muovono di più è che sei troppo infantile, tua madre non vede l’ora che ti decidi a crescere.

Sagoma 4

Le persone che hanno scelto la sagoma numero quattro sono molto coraggiose. Fondano la loro vita su principi e valori che per niente al mondo possono venire meno. La giustizia ha un valore inestimabile e vale la pena di perseguirla a qualunque costo. Quando ti prefiggi un obiettivo non ti fermi finché non lo avrai raggiunto. Sostieni movimenti e cause che difendono le persone più deboli e gli animali.

Sagoma 5

Se hai scelti questa sagoma è perché sei un viaggiatore nato. Il viaggio ti riempie l’anima, le nuove persone, i loro gusti, la loro cultura, non esiste al mondo cosa che tu trovi più attraente e gratificante. Quando viaggi esce fuori tutta la tua passione, la tua energia ed il tuo ottimismo. Agli occhi degli altri appari come una persona che sa parecchio, ha molte cose da raccontare e sa offrire consigli saggi. Chi si lega a te sentimentalmente finisce per soffrire perché il tuo spirito libero finisce sempre col portarti lontano.

Sagoma 6

Se hai scelto la sagoma numero sei, sei una persona timida e sensibile. Sei sempre dietro le quinte, non ti piace essere al centro dell’attenzione, sei riservata. Sei un grande ascoltatore, ma difficilmente racconti qualcosa di te. Hai pochi amici ma buoni, fedeli e devoti di lunga data che sanno bene che possono sempre contare su di te.

Sagoma 7

Se questa è la sagoma che hai scelto significa che sei una persona routinaria, ami la tua zona di confort e detesti ogni cambiamento. Sei la tipica persona che parla sempre dei buoni vecchi tempi, quando le persone erano migliori, i figli più educati, le cose andavano meglio e si campava bene. La società moderna e i cambiamenti che l’hanno interessata ti fanno drizzare i peli sulla schiena, disapprovi quasi tutto della società contemporanea. Adattarsi al nuovo è la cosa che ti costa più di tutto.

Sagoma 8

Coloro che hanno ritenuto che sia la sagoma numero otto ad appartenere alla donna più vecchia sono molto intelligenti e consapevoli di questo. Niente è impossibile per loro, non hanno limiti, non si pongono problemi, quando si tratta di perseguire un obiettivo vedono solo il traguardo e gli ostacoli non contano. Puoi vantarti di credere molto in te stesso e di avere una grande autostima, e ami la compagnia delle persone che sono come te. Usi la tua intelligenza con molta astuzia e godi quando ti rendi conto di essere riuscito ancora una volta ad impressionare gli altri.

Sagoma 9

Se hai scelto la sagoma numero nove, hai un’anima artistica, sei una persona molto romantica e sensibile. Ti piace essere circondato dalla bellezza, ti piace stare in mezzo alla natura. Sei una persona che vive della sua passione, ti dedichi a ciò che ti appassiona con costanza, gioia ed entusiasmo. Le tue passioni sono la principale fonte del tuo orgoglio e rappresentano le principali soddisfazioni della tua vita. I tuoi progetti artistici vengono prima di tutto e ami condividerli con gli altri.

