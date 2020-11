Scopri anche oggi quale destino attende il tuo e tutti gli altri segni dello zodiaco. Arrivano le previsioni firmate oroscopo per svelartelo.

Nuovo giorno e nuove previsioni delle stelle per aiutarci a viverlo al meglio.

Quali saranno i segni baciati dalla Dea Bendata? Quali invece dovranno tenere duro contro qualche traversia? Lasciamo la parola all’oroscopo per scoprirlo.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Una buona giornata per i primi tre segni dello zodiaco anche se sembra mancare un po’ di slancio che ciascuno dovrà trovare a modo suo.

Oroscopo oggi Ariete

Vi mettete alla caccia di un sogno che vi regali slancio, la spinta necessaria pre procedere in un periodo sempre più irto di ostacoli.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

E’ vero, l’amicizia qualche volta può fare il grande salto e trasformarsi in amore ma questo non pare esser il vostro caso.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo oggi Gemelli

Qualche malumore latente in famiglia, difficile però da individuare, mina la vostra sicurezza: scrutate bene attorno a voi per agire nel momento giusto.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

La famiglia, gli affetti veri, questi sono oggi i punti di forza dei prossimi tre segni. Scopriamo come li useranno.

Oroscopo oggi Cancro

La stanchezza sfocia in un senso di malessere generale ma non preoccupatevi, nulla di grave e passerà presto.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo oggi Leone

State facendo il massimo per tenere in piedi il vostro universo lavorativo e così, a prescindere da come andrà, vi garantite di non avere rimpianti.

Ampre: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Vergine

In famiglia va tutto a gonfie vele e così avete anche l’opportunità i imparare dai più grandi: non lasciatevela sfuggire.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Tra i prossimi tre si nasconde il segno dello zodiaco più fortunato di oggi. Sarà il tuo?

Oroscopo oggi Bilancia

Aiutare i più deboli è per voi oggi un istinto irresistibile e lì vanno tutele vostre energie, che siano animali o persone poco importa.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Scorpione

La giornata appare perfetta e voi così cura ogni dettaglio per non rovinare nulla. Persino il menù del giorno dovrà esser impeccabile.

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 10

Oroscopo oggi Sagittario

Il periodo non è dei più facili ma voi non smettete di sognare e programmare un futuro migliore. In primo piano la coppia.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Oggi i sentimenti sono strade complicate, opportunità ma al tempo stesso rischiose bucce di banana. Occhi ben aperti.

Oroscopo oggi Capricorno

Persino voi, sempre logiche e controllate, potreste oggi cedere al romanticismo e stupire così chi vi circonda.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Il non detto rischia di divenire per voi una vera e propria ara a doppio taglio. Oggi cerchiamo di non cedervi. Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 9

Oroscopo oggi Pesci

Con i vostri affetti ultimamente siete un po’ troppo possessivi, non una qualità, certo, ma per voi è sinonimo di vero amore.