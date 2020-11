A Mattino 5, Lory Del Santo ha stroncato la sensibilità mostrata da Francesco Oppini al GF Vip. Tonon è subito intervenuto.

A Mattino 5, Federica Panicucci non poteva non parlare, nel talk dedicato alla cronaca rosa, quanto è accaduto ieri al Grande Fratello Vip. I concorrenti, infatti, hanno scoperto, attraverso le parole di Alfonso Signorini, che il programma non terminerà ai primi di dicembre come inizialmente stabilito, ma a febbraio.

Le reazioni dei concorrenti non sono state delle migliori, tant’è che in un primo momento hanno subito pensato che si trattasse di uno scherzo. Per addolcire la pillola il padrone di casa ha scelto di mostrare ai suoi vipponi alcuni video messaggi da parte dei loro familiari, che li incitavano a non abbandonare il programma, in quanto non era previsto una durata così ampia del progetto. Tra questi, durante il programma della Panicucci, è stato mostrato uno spezzone riguardante Francesco Oppini, in cui si emozionava nel sentire un messaggio che suo padre gli aveva inviato.

La sua reazione non è piaciuta a Lory Del Santo, che ha sottolineando come non apprezzi l’estrema sensibilità del concorrente che finisce con il commuoversi ogni volta che ascolta un messaggio di un suo caro, sottolineando come secondo lei sia una reazione estremamente eccessiva per un uomo adulto e che durante l’arco della sua esperienza al Grande Fratello Vip ha avuto modo di poter sentire i suoi genitori più volte.

Lory Del Santo ha stroncato Francesco Oppini a Mattino 5, ma Raffaello Tonon è prontamente intervenuto facendo notare quanto in realtà il suo commento sia esagerato e non la reazione del concorrente.

Tonon blocca Lory Del Santo a Mattino 5: le parole a Francesco Oppini

Raffaello Tonon ha preso le difese di Francesco Oppini al GF Vip, sottolineando come all’interno della casa più spiata d’Italia ogni singola emozione sia amplificata in quanto non avendo alcun contatto con il mondo esterno tutto appare in maniera completamente diversa rispetto alla vita che siamo abituati a vivere ogni giorno tra le mura della propria abitazione.

E chi meglio dell’opinionista di Mattino Cinque può assicurare una cosa del genere visto che anche lui è stato uno dei concorrenti del programma, precisamente ha partecipato alla seconda edizione condotta da Ilary Blasi. Tonon entrò nella seconda trance di concorrenti, ma nonostante tutto riuscì a conquistare sia il pubblico sia i suoi compagni di viaggio, che lo fecero arrivare fino in fondo al suo percorso.

Anche Lory Del Santo, tra l’altro, ha preso parte al GF Vip, ma sicuramente il suo vissuto nella casa è stato completamente differente rispetto agli altri, in quanto scelse di partecipare dopo la morte di suo figlio per scappare dalla vita di tutti i giorni. Sicuramente Francesco Oppini, che è stato criticato da Dayane Mello, ha deciso di mettersi più volte in discussione durante il suo percorso e, come rivelato da lui stesso, ha deciso di riflettere anche sul suo legame con i genitori che ora sembrano avere una prospettiva totalmente diversa nella sua vita.

“Staremo insieme fino a febbraio 2021” Ecco come hanno reagito gli inquilini del #GFVIP 😜

Chi resterà e chi no?#Mattino5 pic.twitter.com/7WjnXijGbb — Mattino5 (@mattino5) November 24, 2020

Ora però, come ricordato da Federica Panicucci a Mattino 5, non ci resta che attendere quali concorrenti sceglieranno di proseguire il loro percorso e chi sceglierà di abbandonare, senza ricorrere alla penale, al Grande Fratello Vip.