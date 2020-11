Una delle merendine più amate e fresche oggi potete prepararla in casa! Stiamo parlando del kinder pinguì! Una ricetta tutta light grazie a healthydory_

Il sapore del primo morso vi lascerà piacevolmente sorprese! Si tratta di una merendina fatta in casa davvero prelibata e dal gusto inconfondibile.

Vi ricorderà senz’altro l’originale senza nulla togliere alle merendine tradizionali comprate. Qui troveremo solo vantaggi: pochissime calorie, preparazione facile, tanto gusto, nessun senso di colpa!

Ricetta Kinder pinguì light fatto in casa

Scopri subito la ricetta di healthydory_, facile, gustosa, poche calorie, il tuo kinder pinguì fatto in casa per una colazione super! Morbidissima e famosa merendina da gustare al mattino o per una dolce merenda, ma anche come post cena coi fiocchi!

Facile e veloce da preparare. Ovviamente light, anche se mi sembrava di mangiare quello vero!

Ingredienti (mono porzione)

30 gr di farina di avena aromatizzata Nutchoc @prozisitalia

5 gr di farina di cocco

10 gr di farina di avena neutra (in alternativa 45 gr di farina di avena neutra)

5 gr di cacao amaro

60 ml di albume

20 gr pure di mela o banana

3 gr di idrolitina / bicarbonato + succo di limone (in alternativa 2 gr di lievito per dolci)

Per la farcitura

Yogurt greco 0% @fage_italia

Cocco rapè

Cioccolato extra fondente senza zuccheri

Preparazione

In una ciotola unire tutti gli ingredienti per la base fino ad ottenere un composto omogeneo e semi denso. Per ultima cosa, aggiungere l’agente lievitante e il succo di limone. Infornare in uno stampo rettangolare (io ho usato una vaschetta Cuki in alluminio, facilmente reperibile al supermercato) a 180°C per 20’. Lasciar raffreddare e tagliare il pan di spagna a metà, sistemando i bordi e formando un rettangolo (lo “scarto” lo potete inzuppare nel caffè).

Preparare la crema al cocco unendo lo yogurt e il cocco rapè. Spalmarla sopra alle fette tagliate a metà. Sciogliere del cioccolato extra fondente senza zuccheri a bagnomaria o in forno microonde e ricoprire la superficie. Lasciar riposare in frigo per almeno due ore (meglio se tutta la notte) e poi gustare con una spolverata di cocco rapè!

Fonte: (healthydory_)