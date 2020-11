Colpo di scena al Grande Fratello Vip 2020: arriva il comunicato ufficiale che cambia il futuro di uno degli inquilini della casa.

I colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip 2020 continuano. La serata degli inquilini è stata così sconvolta da un comunicato ufficiale che cambia il futuro di uno degli inquilini del bunker di Cinecittà.

Dopo le emozioni vissute con la puntata condotta da Alfonso Signorini, i concorrenti del GF Vip 2020 hanno ricevuto una comunicazione inaspettata da parte degli autori e che ha sconvolto, in modo particolare, uno di loro.

Grande Fratello Vip 2020: Giacomo Urtis resta nella casa

L’avventura di Giacomo Urtis nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Il chirurgo dei vip ha varcato la famosa porta rossa come ospite per raccontare alcuni “gossip chirurgici” sottoponendo i concorrenti a varie prove con l’obiettivo di scoprire la veridicità o meno del gossip stesso. L’avventura di Giacomo Urtis si sarebbe dovuta concludere al termine della puntata del reality trasmessa il 23 novembre, ma i concorrenti hanno rivolto un appello a Signorini chiedendogli di far restare Urtis almeno un’altra notte. Richiesta che è stata accolta.

A quanto pare, però, la permanenza nella casa di Urtis continuerà. Come fa sapere un comunicato ufficiale, infatti, il chirurgo resterà nella casa fino a data da destinarsi.

“A grande richiesta il Grande Fratello ha deciso di prolungare la permanenza di Giacomo nella Casa fino a ulteriore comunicazione“.

Il testo del comunicato è stato letto da Dayane Mello. La decisione del Grande Fratello è stata piacevolmente accolta dagli inquilini che hanno anche chiesto di poter avere dei macchinari nella casa per essere sottoposti a dei trattamenti di bellezza.

Giacomo Urtis, dunque, resterà nella casa diventando un concorrente ufficiale? Come ha comunicato Alfonso Signorini, il Grande Fratello Vip 2020 andrà in onda fino all’8 febbraio. Una comunicazione che la letteralmente spiazzato tutti i concorrenti esattamente come la decisione di far restare in casa Giacomo Urtis. Il chirurgo, dunque, diventerà uno dei nuovi ingressi previsti per le prossime settimane? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate del reality.