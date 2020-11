Perché le donne gemono mentre fanno l’amore?

Le donne gemono mentre fanno l’amore per motivi che probabilmente non immagini, scoprili e sorprenditi.

Gemere sembra essere una risposta fisiologica del corpo della donna durante l’intimità col partner. Il perché potrebbe sorprenderti perché non accade per il motivo che potrebbe sembrarti più ovvio. La maggior parte delle persone pensa che il fatto di gemere dipenda dall’eccitazione, in realtà diversi motivi concorrono e determinano questo lamento secondo gli esperti. Scopri quali sono in questo articolo.

Perché le donne gemono durante l’intimità?

Secondo gli esperti sarebbero almeno 6 i motivi che spingono le donne a gemere mentre fanno l’amore e sarebbero i seguenti:

1- Per incoraggiare il partner

Una donna che geme sprona il partner a darle ancora più piacere. Questo studio dimostra che i gemiti del partner aumentano la soddisfazione e l’eccitamento dell’altro. Un’altra ricerca condotta sul medesimo soggetto indica che “manipola il comportamento sessuale a proprio vantaggio”. Gemere sarebbe quindi un modo per guidare il proprio partner verso quello che piace di più.

2- Per velocizzare il rapporto sessuale

La seconda motivazione è piuttosto inquietante e potrebbe non piacere al partner. Quando la donna inizia a gemere di più e in un modo concitato sarebbe per spronare il partner a raggiungere velocemente il piacere, come dimostrerebbe questa ricerca. Questo avviene soprattutto in mancanza di complicità sessuale. A volte il fatto di gemere potrebbe essere indicare che il partner sta usando troppa foga e che questo sta generando dolore, in questo caso è un modo per chiedere al partner di rallentare. Il partner dovrebbe fare attenzione anche alle espressioni facciali della donna che geme.

3- Per spronare il raggiungimento del piacere

Alcune donne invece gemono per incentivare il proprio raggiungimento del piacere nonchè la loro eccitazione. La sessuologa Kristen Mark, intervistata dalla CNN ha spiegato che: “Fare rumore eccita alcune donne e le aiuta a provare piacere ”.

4-Per l’influenza esercitata dalla pornografia

Gli esperti del settore a volte forniscono spunti che si tende ad imitare, questi spunti possono riguardare fantasie, giochi, posizioni e anche il comportamento, le parole e i gemiti. Il fatto di gemere può essere anche inconscio dato questo schema imposto dai guru del piacere.

5- A causa di una mancanza di complicità sessuale

Con somma sorpresa di molti, il gemito potrebbe dipendere anche da una mancanza di una sessualità appagante e questo può ledere ulteriormente alla mancanza di complicità sessuale all’interno della coppia. Farlo in un modo routinario simulando il piacere avvertito è un modo per abbreviare la durata del rapporto e anche la soddisfazione generata da questi rapporti. Una sessualità appagante migliora la vita per cui sarebbe meglio affrontare con il partner eventuali argomenti che la riguardano. La comunicazione comunicazione potrebbe essere l’apoteosi del piacere mentre la simulazione, al contrario, è un ostacolo ad esso. Se una donna esprime un piacere che non prova, è condannata alla frustrazione.

6- È una forma di espressione

Questo studio condotto da alcuni ricercatori di psicologia dimostra che le donne che sono più dimostrative a letto perché sono semplicemente più propense ad esprimere le proprie emozioni. Questa ricerca è stata condotta su 71 donne eterosessuali di età compresa tra 18 e 48 anni.