Taylor Mega a Live Non è la d’Urso: “La Gregoraci mi urlò contro”

Taylor Mega a Live Non è la d’Urso ha svelato un retroscena su Elisabetta Gregoraci e sorpresona: c’entra Flavio Briatore.

Taylor Mega da qualche tempo ricopre il ruolo di opinionista di Barbara d’Urso. Per questo motivo non poteva mancare durante il talk dedicato al Grande Fratello Vip a Live Non è la d’Urso.

La bionda influencer, entrata in studio dopo l’appello di Massimiliano Morra, ha svelato per l’occasione un retroscena su Elisabetta Gregoraci, rivelando che il loro unico e primo incontro non è stato dei migliori, in quanto lei non avrebbe fatto che urlarle contro.

“Lei mi ha vista ed ha iniziato ad urlarmi contro chiedendomi cosa ci facessi lì, eravamo nello stesso albergo” ha esordito l’opinionista. “Si era arrabbiata con Briatore perché io e lui avevamo avuto un flirt e non mi voleva lì” ha spiegato. “Non l’ho trovata molto carina, anche perché non ci eravamo mai viste prima” ha concluso lasciando la padrona di casa senza parole, in quanto si aspettava minimamente che le due avessero avuto modo di potersi incontrare prima dell’esperienza della conduttrice nella casa più spiata d’Italia.

Taylor Mega ha svelato un retroscena su Elisabetta Gregoraci, rivelando al pubblico del piccolo schermo il lato più fumantino di lei.

Giovanni Ciacci difende Elisabetta Gregoraci: il “rimprovero” a Taylor Mega

nôn mį sæmbrä ūn gênīø #noneladurso pic.twitter.com/JDHgxRNNXl — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 22, 2020

Giovanni Ciacci, dopo le rivelazioni di Taylor Mega a Live Non è la d’Urso, ci ha tenuto a difendere Elisabetta Gregoraci, affermando che la bionda influencer fa perdere la calma a tutti.

“Ti pareva che tu non dovevi andarmi contro” ha osservato la bionda influencer, ma Giovanni ha prontamente replicato facendo subito una precisazione. “Intendevo dire che di certo al posto suo non è stato facile vedere una bella ragazza come te davanti, sapendo che avevate avuto un flirt tu e Briatore” ha aggiunto, chiarendo che non voleva assolutamente essere un attacco nei suoi confronti.

L’intervento di Taylor Mega su Elisabetta Gregoraci è arrivato poco dopo che Barbara d’Urso, attraverso la messa in onda di un servizio, raccontare al pubblico di canale 5 le rivelazioni choc di Mino Magli, che ha svelato che lei lo avrebbe cercato mentre Flavio Briatore era ricoverato in ospedale. In studio però nessuno è sembrato credere alle dichiarazioni dell’uomo. Dichiarazioni a cui la conduttrice avrà modo di poter replicare dopo la fine della sua permananeza nella casa del Grande Fratello Vip.

Taylor Mega ha spiazzato Barbara d’Urso, tra l’altro, perché non si aspettava assolutamente che la sua opinionista avesse avuto un flirt con Briatore. “Ma sta venendo fuori adesso questa notizia?” ha chiesto la padrona di casa. “No” ha subito smentito la Mega. “Ne parlavano anche i giornali, ma riguarda molto tempo fa non è una cosa recente” ha aggiunto. “Io vivo nel mondo delle favole” ha risposto spiazzata Barbara, che non era a conoscenza di questo presunto flirt con l’imprenditore.