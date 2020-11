Sagittario: tutto sul segno zodiacale del mese

Scopriamo insieme caratteristiche del segno zodiacale del mese: il Sagittario.

Oggi 23 Novembre, entriamo a pieno titolo nel mese del segno zodiacale del Sagittario. Undicesimo segno dello zodiaco è quello che segue immediatamente il segno zodiacale dello Scorpione. Scopriamo quindi tutte le caratteristiche che riguardano questo segno zodiacale.

Un segno allegro, forte e spesso un po’ contraddittorio nei modi di fare. Motivo per cui cercheremo di conoscerlo in modo approfondito, scoprendone il carattere, i tratti più importanti e tutte e curiosità che lo riguardano.

Scheda del Sagittario

Periodo: da 23 Novembre al 21 Dicembre

Pianeta dominante: Giove

Colore del segno: azzurro

Pietra porta fortuna: turchese

Fiore del segno: garofano

Giorno fortunato: Giovedì

Il segno zodiacale del Sagittario in generale

Le nate sotto il segno zodiacale del Sagittario sono persone sempre allegre, note per il loro essere estremamente solari e per la grande voglia di stare in mezzo alla gente e di chiacchierare.

Legate agli amici e alla famiglia, cercano sempre di trovare tempo e spazio da dedicare loro e tutto ricreando situazioni conviviali e piacevoli. Espressive e dirette come poche altre, sono molto sicure di se. E a volte finiscono con l’esagerare persino un po’. Il loro modo di agire è però così schietto che alla fine riescono sempre a farsi perdonare e a conquistare le simpatie di chi gli sta intorno.

Dotate di un forte amor proprio, hanno bisogno di sentirsi spesso al centro dell’attenzione. Cosa che fanno in modo del tutto naturale e senza mai nascondersi. Di contro, non amano chi sembra volergli rubare il ruolo. Motivo per cui possono diventare estremamente aggressive, specie se si sentono in qualche modo minacciate.

Passionali, si lasciano travolgere dalle situazioni più disparate, e lo fanno immergendosi a pieno nelle emozioni che queste gli evocano. Amanti dei viaggi e delle avventure, hanno un estremo bisogno di libertà che spesso condiziona la loro vita. Pur di coronare i propri sogni, sono infatti pronte ad entrare in guerra o a mettere in crisi chiunque si ponga sul loro cammino.

Inoltre, sono pronte a lottare tirando fuori la grinta se ritengono che ciò gli sia utile per realizzare qualcosa. Allo stesso tempo, si aspettano che chiunque tenga a loro sia sempre pronto ad aiutarle e a correre in loro soccorso senza chiedere nulla in cambio.

Le native del Sagittario nel lavoro e nello studio

Precise quanto occorre per poter far bene, le native del Sagittario amano ottenere consensi sia nello studio che nel lavoro. Per questo motivo, finiscono quasi sempre con l’impegnarsi a fondo, ottenendo così dei risultati. Se questi non arrivano, se a prendono a morte. Certe come sono di aver dato il meglio e di essere quindi più che meritevoli di ottenere quanto ritenuto giusto.

Essendo spesso concentrate su se stesse, tendono a rendere di più in ciò che gli piace, risultando distratte e a volte svogliate sul resto. Un problema che ai loro occhi è più che normale e per il quale, di conseguenza, non sono pronte a scusarsi.

Come colleghe sono tra quelle che portano l’allegria, che alleggeriscono le tensioni e che sono sempre pronte a fare una pausa per chiacchierare. Se prendono in antipatia qualcuno, però, finiscono con il risultare sgradevoli, trasformandosi in una vera e propria spina nel fianco.

Da leader tendono ad avere un atteggiamento controverso, passando da capi che vogliono farsi seguire in tutto e per tutto ad amicone con le quali scherzare. Per questo motivo, stargli dietro è davvero impossibile così come lo è capire come prenderle o quale sarà la loro prossima mossa.

Detto ciò, sono persone che amano lavorare in gruppo, che non si tirano mai indietro davanti ad un confronto e che dicono sempre ciò che pensano. Se capita, però, sono anche pronte a parlare alle spalle, sopratutto se ritengono di non essere state trattate con il dovuto rispetto.

Particolarmente portate per lavori che le portano tra la gente, sanno essere pratiche, dirette e quando serve intuitive. Tutte qualità che gli consentono di lavorare bene e di ottenere quasi sempre (a volte pretendono davvero troppo) ciò che desiderano.

Le native del Sagittario tra amicizia e amore

Quando si para di relazioni interpersonali, le native del segno zodiacale del Sagittario sono estremamente pretenziose. Per loro ogni legame ha un valore particolare e per questo si aspettano grandi cose da chi si professa loro amico.

Che si tratti di amici o parenti, amano trattare tutti con estrema confidenza, mostrandosi sempre aperte e disponibili e cercando sempre di farsi gli affari degli altri. Curiose come poche, non amano essere all’oscuro di qualcosa. E quando ciò accade la prendono sul personale, trasformandosi il sentirsi tagliate fuori in rabbia che genera atteggiamenti poco carini verso coloro che reputano colpevoli.

Buone amiche, amano confidarsi in modo davvero intimo e sono sempre pronte ad ascoltare, consigliare e se serve giudicare. Non amano però che i loro consigli vadano sprecati e se ciò accade se la prendono e dicono chiaramente come si sentono.

Socievoli con tutti, fanno amicizia in modo estremamente veloce e semplice e possono creare da zero rapporti davvero intimi ed unici. Tendono però a stancarsi presto. Così se non le si intrattiene a dovere, finiscono con l’allontanarsi senza dare troppe spiegazioni.

Anche in amore, le native del segno sono più che aperte. Se provano qualcosa per qualcuno lo dicono apertamente e cercano di vivere a pieno il sentimento del momento.

Spiriti liberi non amano sentirsi legate ma al contempo sognano l’amore romantico. Motivo per cui per stare con loro è importante saper stare in equilibrio tra le due realtà.

Non sempre fedelissime, iniziano ad esserlo se si innamorano sul serio. D’atro canto pretendono però che il partner lo sia con loro fin dall’inizio. In amore cercano di essere anche amiche. Motivo per cui hanno bisogno di instaurare un rapporto speciale. Questo si concretizza maggiormente con chi sa comprenderle e sceglie di adattarsi ai loro modi di fare.

Riassumendo, le nate sotto il segno zodiacale del Sagittario sono persone dirette, che credono nelle proprie idee e che amano stare tra la gente. Buone amiche, hanno bisogno di sincerità e sono disposte a darsi solo se sono certe di ricevere qualcosa in cambio. Spiriti liberi, amano viaggiare e stabilire legami non soffocanti. Allo stesso tempo, hanno bisogno degli altri, motivo per cui, spesso appaiono un po’ strane e difficili da comprendere. Cosa che le rende contraddittorie e in qualche modo affascinanti.

Ovviamente, per conoscere a pieno le native del segno, può essere utile fare anche il calcolo dell’ascendente. In questo modo, infatti, si potranno cogliere sfumature altrimenti impossibili da rilevare.