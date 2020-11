By

È considerata una bomba sexy fin da quando è giovane, ma è diventata famosa per la sua simpatia contagiosa, per il suo talento nel fare la mamma (ma la cuoca un po’ meno) e per il fatto di aver sposato uno degli uomini più famosi e più irriverenti d’Italia.

Non sono in molti a saperlo, ma il suo esordio televisivo è stato molto precoce. Questa bambina ha infatti recitato in uno spot dei biscotti Galbusera (quello da cui è stato tratto questo fotogramma) quando aveva appena sette anni.

Nella donna che oggi domina i palcoscenici televisivi italiani è rimasto moltissimo della simpatia, dell’allegria e del sorriso terribilmente comunicativo che incantò i pubblicitari di tanti anni fa.

Con il passare degli anni però la bimba bionda si trasformò in un’adolescente e poi in una giovane donna dal corpo esplosivo, che fu selezionata per diventare una delle vallette – ballerine di un famosissimo quiz che ha fatto la storia della televisione dei primi anni Duemila.

Nel corpo di ballo di quello show comparvero anche donne destinate a diventare estremamente famose e non soltanto per aver sgambettato negli studi televisivi: una di esse oggi è la storica compagna di uno degli uomini più ricchi e potenti d’Italia, affermandosi anche come apprezzatissima professionista della comunicazione televisiva. L’altra che conquistò una grande notorietà ha attraversato purtroppo una storia di abusi, dipendenze e disturbi mentali dai quali, fortunatamente, sembra ormai essere uscita.

Uno degli eventi più importanti della vita della nostra bambina misteriosa è stato senz’altro il suo matrimonio, uno dei più solidi dello spettacolo italiano ma anche uno dei più iconici degli ultimi anni. La cosa fa piuttosto ridere, soprattutto perché si trattò di un evento gigantesco, che conquistò all’epoca le copertine di tutti i principali periodici italiani. Peccato che, se fosse stato per la sposa e per lo sposo, sarebbe stata celebrata una cerimonia intima e discreta, magari con pochi invitati.

I Romani però, in quel caso, non sarebbero stati affatto felici.

Una delle presentatrici italiane che è anche una delle mogli più belle del nostro paese

Abbiamo detto che da giovane aveva un corpo esplosivo e di certo lo ha ancora, anche dopo aver portato avanti tre gravidanze. Per quanto riguarda il viso, invece, i cambiamenti sono stati significativi, e secondo qualcuno non si possono attribuire tutti alla forza della natura.

Avete indovinato chi è questa bellissima ragazza che, secondo i più maligni, si sarebbe affidata (pesantemente) alla bravura del chirurgo estetico? Stiamo parlando di Ilary Blasi!