Pranzo di Natale 2020: le migliori ricette vegetariane

By

Le migliori ricette vegetariane per il pranzo di Natale. Tante idee in cucina dall’antipasto al dolce da provare assolutamente.

La dieta vegetariana è una tipologia di alimentazione che esclude carne e pesce dalla dieta quotidiana, ma a differenza di quella vegana, permette l’assunzione di derivati di origine animale come le uova, il latte e i derivati del latte.

Abbiamo selezionato per voi tante ottime ricette per preparare un menu completo per il pranzo di Natale completamente vegetariano. Delle video ricette dagli antipasti al dolce che vi regaleranno idee gustose e semplici da preparare.

Scoprirete che un pranzo di Natale senza portate a base di carne, sarà comunque ottimo e gli antipasti, i primi, i secondi piatti, i contorni e i dolci, conquisteranno tutti al primo assaggio. Scopriremo inoltre come creare degli originali e graziosi sottopiatti natalizi personalizzati. Non perdere le migliori ricette senza glutine per il pranzo di Natale.

Pranzo di Natale 2020: gli antipasti vegetariani

Gli antipasti sono ‘il benvenuto’ a tavola per tutta la famiglia, magari da accompagnare con delle frizzanti bollicine. Ecco delle idee davvero gustose e semplici da realizzare di antipasti vegetariani perfetti per il pranzo di Natale.

Torta rustica girasole

Una torta rustica ottima e semplice da preparare con la pasta sfoglia, ricotta e pesto. Un antipasto perfetto per il pranzo di Natale vegetariano.

Tartine con verdure

Le tartine, un ‘must’ dell’antipasto, in una versione vegetale e natalizie molto molto speciale.

Involtini di zucchine

Per il palato più esigente, gli involtini di zucchine piacevolmente aromatizzati. Un piatto da preparare velocemente e servire appena sfornato.

Girelle di melanzane

Le girelle di melanzana con pomodoro, mozzarella e l’aroma del basilico fresco. Un antipasto perfetto per il pranzo di Natale.

Scopri le ricette per i primi piatti vegetariani perfetti per il pranzo di Natale, vai alla pagina successiva!