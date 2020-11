Molto spesso, soprattutto nel periodo invernale, mosche e moscerini entrano in casa e creano davvero disturbo.

Capita anche quando siamo in tante a cucinare, a preparare i pasti per la giornata, recano davvero stress!

Ecco come far sparire mosche e moscerini in casa: tutti i trucchi utili

Esistono però dei metodi super naturali, che rispettano l’igiene e l’ambiente casalingo che faranno sicuramente al caso vostro. Quando mosche moscerini invadono la cucina siamo costrette a dover aprire le finestre anche se fuori si gela. Far prendere aria alla casa e alle varie stanze nelle quali mosche moscerini insediati, è sicuramente un ottimo espediente, ma volte non basta.

Quando si poggiano poi sui cibi appena pronti non sappiamo proprio come cacciarli via. Per eliminarli si può ricorrere ad abili trucchetti mediante rimedi naturali al 100%, efficaci, utili a spazzarli via una volta per tutte, scegliendo delle soluzioni ecologiche. Nelle giornate invernali, anche se soleggiate, mosche e moscerini tendono annidarsi nelle nostre case.

Per sopperire al problema e allontanarli, soprattutto nell’ambiente dove cuciniamo e necessario ricorrere a dei rimedi immediati. Ecco per voi tutti i trucchi per allontanare questi insetti dalla casa.

Mosche e moscerini in casa? Falli sparire così

I primi trucchi che possiamo utilizzare sono sicuramente aceto e menta, ebbene sì, questi due alimenti hanno un odore molto particolare che risulta essere molto repellente per le mosche. Puoi preparare il tuo anti-insetti naturale, ti basta macerare le foglie di menta fresca all’interno di un barattolo in vetro con un bel cucchiaio colmo di aceto. Dopo una settimana puoi diluire questa soluzione con un pochino d’acqua e spruzzarla in tutta la stanza.

Come altro aiuto troviamo poi sicuramente il basilico, oltre a dare un tocco in più ai piatti freschi, può tenere lontane mosche e moscerini. L’odore del basilico è molto intenso, tanto che gli insetti spariranno all’istante, cerca di profumare l’ambiente con delle piantine di basilico.

Poi ci sono il limone e il garofano, grazie a questi due ingredienti si può scacciare l’ansia dei moscerini in casa. Basta tagliare delle fette di limone e infilarci dentro, nella polpa dei chiodi di garofano. Puoi posizionare questo preparato, ad esempio, sulle finestre.

Troviamo inoltre il pepe. Il pepe è un ottimo repellente, riuscirà ad allontanare mosche e moscerini da ogni ambiente. Puoi acquistare una piantina di pepe e tenerla vicino alla finestra. Scopri come il pepe nero può garantirti un bucato perfetto!