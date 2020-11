Mini bignè light senza zucchero, a tavola in 15 minuti!

By

Una splendida idea per un dessert mini da servire agli ospiti, da consumare accanto al caffè, golosissimi ma leggeri al contempo, una ricetta tutta light da scoprire subito: i bignè leggeri e senza zucchero, pronti in 15 minuti, di healthydory_

Ricetta Mini bignè leggeri e senza zucchero, pronti in 15 minuti!

Grazie a healthydory oggi vi presentiamo una ricetta davvero creativa e light! Il mignon più amato di sempre preparato nella versione povera di calorie a casa nostra! Questi bignè di mini dimensioni posso essere preparati anche più grandi in base alle preferenze e, se non avete modo di reperire la farina di avena aromatizzata potete utilizzare la neutra in tutte le dosi.

La piramide di profiteroles è da sempre il mio dolce preferito, nonché la mia torta di compleanno. Amo la loro consistenza, la glassa al cioccolato che li ricopre e la farcia di panna. Insomma, tutto molto fat. Questa mattina, con molto orgoglio, vi propongo questa ricetta che io e @_healthy_body_healthy_mind, abbiamo pensato e realizzato per voi: i Bon Bon Bignè.

Ingredienti

30 g di farina di avena aromatizzata gusto Waffle

aromatizzata gusto Waffle 10 g di farina di avena neutra (o direttamente 40 gr di farina di avena neutra)

10 g di farina di cocco

50 ml di acqua

25 g di olio di cocco

1 uovo

40 ml di albume

Yogurt greco magro alla vaniglia

Cioccolato extra fondente 90%

Preparazione

Ho messo l’acqua e l’olio di cocco in un pentolino e ho portato a bollore. Ho aggiunto tutta la farina e mescolato energeticamente. La pasta choux sarà pronta quando intorno al cucchiaio di legno (o alla marisa) si formerà una palla d’impasto completamente staccata dal pentolino. Ho lasciato raffreddare per qualche minuto e ho aggiunto l’uovo e l’albume. Ho mescolato fino al completo assorbimento.

Mano ben ferma, sac à poche e via con i bignè direttamente sulla placca da forno (con uno stampo foderato o su semplice carta forno). I miei sono mignon ma potete realizzarli delle dimensioni che preferite.

Ho preriscaldato il forno a 190°C statico, infornato e messo una presina tra lo sportello e la bocca del forno, questo perché l’eccessivo vapore del forno potrebbe far appiattire i bignè. Ho cotto per 15 minuti. Una volta freddi, ho farcito con yogurt greco alla vaniglia e glassato con del cioccolato extra fondente 90% precedentemente sciolto a bagnomaria.

View this post on Instagram A post shared by Ricette Light Con Gusto (@healthydory_)

Fonte: (healthydory)