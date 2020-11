By

Se condividete queste cinque cose allora vuol dire che a letto avete un’alchimia semplicemente inimmaginabile.

Alchimia, passione, attrazione, desiderio, intesa, chimica. Chiamatela come volete, per noi è quella scintilla che rende magica l’intimità di coppia, quel brivido che si prova quando si condivide un momento di vera vita coppia.

Certo, si dice che il brivido dei primi tempi sia decisamente diverso da quello che corre in una coppia oramai collaudata ma pur sempre di brivido si tratta. L’intesa, quella vera, rimane e se ne volete avere la prova sono cinque i segnali a cui dovrete fare caso.

Come del resto esistono i segnali tipici del fallimento di una relazione, esistono quelli di una passione che non conosce fallimento. Ve li spieghiamo noi.

I 5 segnali della vera intesa sessuale

La vera passione tra due partner esiste se fanno almeno cinque cose insieme, se condividono cinque particolari punti d’intesa che ora vi andiamo a illustrare nel dettaglio.

Uno sguardo e scatta la scintilla – Non servono parole a voi, basta un semplice incrocio di sguardi e vi ritrovate come per magia catapultati in un randevu passionale

L’intimità è argomento di scherzo – Giocare, prendersi in giro e stuzzicarsi sui punti deboli è un lusso che potete concedervi in virtù della vostra magica intese, senza paura che si diventi permalosi, schizzinosi o volubili.

Sperimentare non vi spaventa – Che sia la cucina, il bagno, il salone o, perché no, il balcone. poco conta. La vostra passione nasce da voi e ogni posto è un’opportunità per sperimentare nuove emozioni: nulla è tabù.

Vi fidate e affidate all’altro – La vostra libertà passa per la cieca fiducia nei confronti del partner, und dettaglio non da poco che vi consente di donarvi senza alcuna remora, lasciando così che il piacere non abbia confini.

Vuoi solo lui e lui solo te – Potete scherzare, anche flirtare ma poi c’è solo una persona che immaginate al vostro fianco e lui può dire lo stesso in tutta onestà. Ma noterete i segnali rivelatori del tradimento.

Vi riconoscete in questo elenco o in almeno alcuni dei suoi cinque punti? Be’ allora state pur certi che la vostra coppia a letto farà scintille ancora a lungo e sarà semplicemente da invidiare per tutte le altre.