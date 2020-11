Giovanni Ciacci, intervistato da Bubino Blog, ha stroncato Bianca Guaccero, sua ex collega a Detto Fatto, ed elogiato Barbara d’Urso.

Giovanni Ciacci è uno dei personaggi più amati del piccolo schermo e non è difficile capirne il motivo, visto che grazie alla sua spiccata simpatia, al suo sapersi approcciare senza filtri di fronte all’occhio indiscreto delle telecamere, è riuscito a fare braccia nel cuore del pubblico, che ancora sogna un suo ritorno a Detto Fatto, ma l’ultima edizione da lui condotta risale a qualche anno fa in coppia con Bianca Guaccero con cui non sembrerebbe essersi lasciato in buoni rapporti.

Intervistato dal portale Bubino Blog, l’opinionista ha rivelato di non aver particolarmente apprezzato il modo in cui si è comportata la conduttrice, che non si sarebbe battuta per averlo al suo fianco durante la trasmissione, cedendo ai giochi di potere in Rai.

“Solitamente non nomino mai Bianca nelle interviste perché non si è comportata bene nei miei confronti” ha esordito Giovanni, che la scorsa estate ha denunciato episodi di omofobia. “Quando sono stato licenziato in Rai non mi ha fatto nemmeno una telefonata“ ha spiegato. “Non si è battuta per tenermi con lei ed io sono abituato a lavorare con primedonne che si sono sempre battute per avermi come propria spalla, che si tengono strette il proprio gruppo di lavoro” ha dichiarato senza troppi giri di parole

“Le priorità di Bianca evidentemente erano altre, visto che ha ceduto a giochi di agenzie e potere politici all’interno della Rai“ ha poi sganciato la bomba sulla Guaccero, che di recente ha incantato il popolo della rete. “Io sono da sempre una persona libera, senza alcun partito e non ho mai fatto parte di lobby politiche. Così come non faccio parte di agenzie che mi piazzano a destra e a manca, non mi sono mai sottomesso“ ha concluso. “Perché dovrei parlare di lei? Le auguro in ogni modo lunga vita a Detto Fatto, ma che stiano tutti lontano da me che sto bene come sto” ha aggiunto.

Giovanni Ciacci ha stroncato Bianca Guaccero, ma ha invece riservato bellissime parole per Barbara d’Urso , che da qualche tempo lo ha voluto nei suoi programmi nel ruolo di opinionista.

Giovanni Ciacci elogia Barbara d’Urso: “E’ un’università della televisione”

Giovanni Ciacci, dopo aver svelato il motivo per cui non nomina mai Bianca Guaccero tra le prime donne che ha avuto modo di poter affiancare durante il corso della sua carriera, si è anche sbilanciato su Barbara d’Urso elogiandola non solo dal punto di vista professionale, ribadendo il concetto che in sua presenza sembra quasi di trovarsi in una scuola della televisione, ma anche dal punto di vista umano, rivelando anche un inedito retroscena che ha fatto infuriare la Rai. Quale? La mancata ospitata a Domenica In, dopo aver partecipato a Ballando con le stelle.

“In Rai non mi hanno mai perdonato che il giorno dopo la finale di Ballando con le stelle, io abbia scelto di essere ospite da Barbara e non a Domenica In” ha spiegato lo stylist. “Perché non ci sono andato? Semplicemente perché la sera stessa in cui Milly mi chiese di partecipare al programma, Barbara si è subito offerta di aiutarmi“ ha raccontato per la prima volta. “Ricordo che eravamo a mangiare una pizza e lei mi diede il numero di telefono del ballerino con il quale si allena tutte le mattine, dicendomi che potevo esercitarmi con lui in vista della mia partecipazione al programma” ha svelato per la prima volta dopo la sua partecipazione al programma di Milly Carlucci, che è stato protagonista di un’accesa discussione social tra Conticini e Todaro.

“Quando ho finito il mio percorso all’interno del programma, non potevo non ringraziare ad una persona che si è dimostrata essere così generosa nei miei confronti” ha confidato. “Le amicizie sono fondamentali e per questo motivo ho preferito partecipare a Domenica Live piuttosto che Domenica In“ ha concluso, per poi rivelare cosa ammira maggiormente nella bella conduttrice partenopea, che ha forse scoperto un tradimento ai danni di Paolo Brosio in diretta.

“Mi piace molto essere ospite dei suoi programmi. Ha una redazione meravigliosa e soprattutto mi piace guardare quando lavora. Lei è l’università della televisione“ ha spiegato Gianni Ciacci. “Tu stai seduto su quella poltrona e mentre il programma continua sembra di assistere ad una lectio magistralis all’Università: come si muovono le telecamere, le luci che si accedono. Quello che bisogna dire e invece cosa non dire” ha confidato lo stylist. “Barbara mi piace molto e spero di poter avere modo di collaborare ancora a lungo con lei” ha poi svelato. “Sono programmi che comunque guarderei da casa, invece mi ritrovo lì a prenderne parte. A Pomeriggio 5 e Domenica Live ho fatto un po’ di cambio look e vari balletti, mi sono divertito molto a portare tutto questo in scena” ha ammesso.

“Ritengo che Barbara d’Urso sia una grandissima professionista, oltre che una grande donna“ ha poi concluso. “Lei ha una persona leale, è generosa, rispettosa e soprattutto ha un cuore d’orso. Quello che vedete in televisione è uguale a quello che lei fa dietro le quinte. Lei fa tv con il cuore e con la pancia“ ha aggiunto, confermando che la bella conduttrice partenopea non recita affatto un personaggio quando va in onda con i suoi programmi.

Grazie perché anche ieri sera avete scelto #noneladurso!Picchi di 3 mln e del 26% con 9 mln di contatti!Sempre più orgogliosi di entrare nelle vostre case con l’informazione e il sorriso! Grazie anche per Domenica Live! #daytimeinprimetime #pochissimaspesagranderesa #colcuore❤️ pic.twitter.com/siaHSzymOf — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) November 23, 2020

Giovanni Ciacci ha elogiato Barbara d’Urso rivelando il motivo per cui sceglie di partecipare con piacere ai suoi programmi. Tant’è che ieri, manco a farlo apposta, era ospite di Live Non è la d’Urso, dove ha bonariamente ripreso Taylor Mega in studio, che ha rivelato un curioso retroscena su Elisabetta Gregoraci.