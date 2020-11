Dzeko ha sconfitto il COVID-19: l’annuncio dell’attaccante della Roma

Edin Dzeko ha sconfitto il Coronavirus. L’attaccante bosniaco è risultato negativo al COVID-19 dopo l’ultimo tampone effettuato. Il numero nove giallorosso può tornare al servizio di Fonseca e della Roma. L’annuncio su Instagram.

Edin Dzeko è negativo al COVID-19. Quindici giorni dopo il primo tampone positivo, il bosniaco ha sconfitto il virus. Sollievo per la Roma, che ritrova uno dei suoi giocatori più rappresentativi, ma anche per gli appassionati di calcio: il Covid non fa sconti a nessuno, anche il mondo del pallone è stato preso di mira. In tal senso le collaborazioni di Ibrahimovic e Dybala, con Regione Lombardia e Piemonte, per sensibilizzare la collettività all’utilizzo di misure preventive.

Il cigno di Sarajevo torna ad allenarsi e lo rende noto con un post su Instagram: “Finalmente negativo”, scrive il bosniaco, che poi prosegue “non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a giocare così bene. Daje Roma”. La notizia social ha rincuorato molti.

Dzeko negativo al COVID-19: l’annuncio su Instagram

La Roma di Fonseca sta sicuramente facendo bene in campionato e in Europa League, in settimana altro impegno contro il Cluj, e uno come Dzeko fa sempre la differenza. Campo a parte, però, la guarigione dell’attaccante è segno ulteriore che il Coronavirus – con l’accortezza degli esperti e la responsabilità dei pazienti – può essere debellato. Inutile prendersi futili rischi.

L’esperienza del centravanti può servire come monito, lo stesso vale per altri suoi colleghi, ad agire con cautela nella quotidianità per evitare di contrarre una patologia che sta attanagliando il vissuto di molti. Dzeko può guardare avanti, con l’obiettivo e l’auspicio che lo facciano sempre più persone. Dentro e fuori dal campo di gioco.