Nella registrazione del 21 novembre di Uomini e Donne, Maria De Filippi lascia senza parole Davide Donadei.

La registrazione di Uomini e Donne del 21 novembre è all’insegna dell’emozione come rivelano le talpe de Il vicolo delle News. Durante il corso della puntata, nello spazio dedicato ai protagonisti del Trono Classico, ci farà una bellissima sorpresa da Maria De Filippi per Davide Donadei, ma partiamo con calma.

Davide continua la sua conoscenza con Beatrice, le cose tra i due vanno a gonfie vele. Durante il corso della sua ultima esterna lui le confessa di sentire molto la mancanza di sua madre e di suo fratello. Molto probabilmente, a causa delle nuove restrizioni, la famiglia non può riunirsi e questo influisce molto sulle sue sensazioni. Per questo motivo la padrona di casa, dopo aver scoperto che Gemma ha regalato la sua passerina, ha fatto una sorpresa al suo tronista facendogli fare una videochiamata con i suoi cari. Davide, vedendoli in collegamento, si è emoziona e non poco, regalando un bellissimo momento a tutto il pubblico in studio.

Donadei è uscito anche con Chiara, ma le cose tra loro non vanno benissimo, però decidono di metterci una pietra sopra e di provare a ricostruire il loro rapporto, ma la preferenza del tronista sembra essere ben delineata. Quando Maria gli chiede con chi uscirebbe, lui non ha dubbi: Beatrice. Che Davide Donadei sia prossimo alla scelta a Uomini e Donne?

Uomini e Donne registrazione 21 novembre: Armando e Gianluca di nuovo ai ferri corti

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 21 novembre non finiscono di certo qui. Armando Incarnato e Gianluca De Matteis si ritroveranno a volere, di nuovo, la stessa ragazza, ma questa volta la dama ha idee ben precise: non vuole assolutamente cedere alla corte del cavaliere partenopeo, ma preferisce conoscere il tronista con cui sembra aver instaurato un ottimo feeling.

Gianluca non è più senza corteggiatrici al Trono Classico ed è pronto ad iniziare un nuovo capitolo del suo percorso, che non sembra essere proseguito nel migliore dei modi. Dopo di loro si passa a Sophie Codegoni. Quest’ultima è ancora indecisa su Matteo e Antonio. La tronista esce con entrambi e al primo, in occasione del suo compleanno, gli regala un libro con tanto di dedica e tra i due scatta anche il bacio, rigorosamente con la mascherina.

Con Antonio, invece, c’è il momento dei confronti. Alla tronista non è piaciuto l’atteggiamento arrogante che quest’ultimo ha avuto in puntata. Lui sembra riconoscere gli sbagli commessi e promette di migliorare questo aspetto del suo carattere, tant’è che durante il corso della registrazione chiede scusa a Maria De Filippi per i modi utilizzati. Questo manda in confusione Sophie che non capisce quale sia il vero Antonio, temendo anche se dovesse essere lui un’ipotetica scelta c’è il rischio che possano lasciarsi poco dopo.

Le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne sembrano garantire al pubblico che ci siano solide basi per due eventuali scelte. Scelte che, probabilmente, arriveranno dopo la pausa natalizia.