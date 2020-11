Scopri se ti sta mentendo. Il consiglio delle stelle per ogni segno zodiacale.

Ognuno di noi quando mente ha degli atteggiamenti che ad uno sguardo più attento possono essere riconosciuti. C’è chi costruisce un intero castello di bugie, chi si cela dietro un muro di silenzio e chi cambia del tutto umore o modo di fare. Nella maggior parte dei casi, il modo di fare dipende, tra le altre cose, anche dall’influenza delle stelle.

Un particolare che può esserci utile scoprire al fine di capire per tempo quando qualcuno ci sta dicendo una bugia. Oggi, quindi, analizzeremo i vari segni dello zodiaco e scopriremo come si comportano quando mentono.

Come agiscono i segni zodiacali quando mentono.

Ariete – Quelli che cambiano velocemente argomento

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono piuttosto abili a mentire. Lo fanno ogni qual volta sentono il bisogno di costruirsi un alibi o quando gli serve che le cose vadano come serve a loro. In ogni caso, quando mentono sono in grado di farlo. Per scoprirli, quindi, è necessario tendergli dei trabocchetti e cercare di notare se cambiano discorso. Quando lo fanno, eludendo le domande, significa che qualcosa è andata storta e che non si sentono a proprio agio con l’argomento. Ovviamente anche gesti e modi di fare possono far intuire se dietro le loro parole si celano bugie. In questo modo sarà possibile imparare a riconoscere di volta in volta il loro modo di fare.

Toro – Quelli che fanno finta di non capire

I nativi del segno zodiacale del Toro, non sono soliti dire molte bugie. Quando lo fanno però cercano di non farsi scoprire e per riuscirci cercano di mostrarsi distratti o di non capire ciò che gli viene chiesto. Una tattica che mettono in atto senza preoccuparsi minimamente di dare nell’occhio e che portano avanti anche a costo di apparire strani. Per scoprirli, quindi, serve tener sempre in considerazione il loro grado di attenzione, iniziando a sospettare quando il loro non capire appare davvero troppo.

Gemelli – Quelli che cercano di spostare l’attenzione su altro

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli, alle volte, si trovano a mentire per trarre vantaggio dalle situazioni. Quando ciò avviene, finiscono con il cercare di mentire per bene. E per farlo arrivano spesso a mettere in atto alcune tattiche. Una tra queste è quella di spostare l’attenzione generale su qualcosa di diverso. Cosa in cui sono molto abili per via del loro saper conversare in modo più che amabili. A dirla tutta, ci saranno volte in cui arriveranno ad usare anche il loro charme pur di ottenere dei risultati. Se sembrano forzatamente brillanti e sempre pronti a veicolare la conversazione, forse sotto sotto stanno quindi mentendo.

Cancro – Quelli che inscenano delle tragedie

I nativi del segno zodiacale del Cancro, tendono a mentire spesso o quantomeno ad omettere particolari importanti riguardo gli argomenti più disparati. Quando sentono di essere sul punto di essere scoperti, cercano di depistare gli altri mettendo in scena dei veri e propri drammi. A volte possono arrivare persino a piangere e ad urlare pur di far sì che gli altri gli credano. Quando si fanno improvvisamente tragici è quindi il momento di sospettare di loro. E sarà proprio indagando che si avrà modo di capire cosa sta accadendo. Pur di non farsi scoprire, infatti, sono pronti a spingersi al massimo nella loro personale tragedia.

Leone – Quelli che diventano evasivi

I nati sotto il segno zodiacale del Leone non sono soliti mentire perché amano dire cosa pensano e cogliere le reazioni altrui. Stupire e sorprendere sono cose che gli piacciono e per cui sono disposti anche a spingersi più in là di quanto si pensi. C’è da dire quindi che più che mentire si divertono a fare i misteriosi e ad essere evasivi. Quando ciò si verifica, è molto probabile che dietro ciò che dicono o mostrano ci sia dell’altro. Ed è quindi il momento per raddrizzare le orecchie ed iniziare ad indagare. Forse non gli piacerà e da questo particolare si potrà comprendere il loro gioco.

Vergine – Quelli che se la tirano

I nativi del segno zodiacale della Vergine hanno un’idea tutta loro sul come dire la verità. Quando si tratta di inventare storie lo fanno quindi senza troppi probemi e senza mai ritrattare quanto detto. Se qualcuno tende a sospettare di loro, si chiudono in se stessi ed assumono un modo di fare molto particolare. Si mostrano offesi, sulle loro ed iniziano a tirarsela. Per capire se stanno mentendo, quindi, basta indagare un po’ e fare loro domande poco piacevoli. Il loro atteggiamento risentito sarà la conferma che qualcosa non va e che probabilmente da qualche parte si celano delle bugie. Cosa che, ovviamente, non ammetteranno mai.

