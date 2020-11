Pierpaolo Pretelli dopo la diretta del Grande Fratello Vip si è lasciato andare ad uno sfogo contro Elisabetta Gregoraci: tra i due è finita?

Pierpaolo Pretelli sembra aver perso quella verve e quella simpatia che lo hanno sempre contraddistinto fin dall’inizio del suo percorso al Grande Fratello Vip. Purtroppo i continui litigi tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma non hanno aiutato e nella diretta andata in onda ieri sera è apparso piuttosto spento, diverso dal solito.

In particolar modo dopo aver ascoltato lo sfogo di Elisabetta, non ha potuto fare a meno di nascondere una certa delusione. Tant’è che non appena finita la puntata si è subito sfogato con Enock, rivelando di esserci rimasto molto male dal paragone fatto dalla conduttrice tra lui e il suo ex marito Flavio Briatore, chiarendo che ora non prova più quell’amicizia speciale che inizialmente provava nei confronti di lei.

Pierpaolo Pretelli ha bloccato Elisabetta Gregoraci al GF Vip e sembrerebbe essere intenzionato ad andare avanti con il suo percorso.

Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli prende le distanze: lo sfogo con Enock

Pierpaolo Pretelli non ha potuto nascondere una certa delusione nei confronti di Elisabetta Gregoraci, in quanto non avrebbe dovuto assolutamente fare, secondo il suo punto di vista, un paragone con il suo ex marito, additandolo come una persona con poco carattere e senza attribuiti.

“Quel video che hanno mandato in onda per me è stato un vero e proprio colpo“ ha confidato l’ex concorrente ad Enock. “Io l’ho sempre difese e poi mi becco tutte queste cose. Lei mi ha detto che sono senza attribuiti e mi ha paragonato al suo ex. E’ una cosa molto pesante quello che ha fatto e non doveva permettersi“ ha proseguito amareggiato. “Il fatto che fosse arrabbiata, non la giustifica. Io quando mi arrabbio, non offendo nessuno e non ci vado nemmeno giù pesante” ha osservato.

“Ci sono rimasto molto male, non posso nasconderlo” ha aggiunto. “Lei ha detto chiaramente che Briatore ha gli attribuiti e io no“ ha confidato e lo stesso pensiero sembrerebbe essere stato condiviso anche da Antonella Elia. “Mi ha dato del senza pall*. Ormai non credo di avere nulla da chiarire con lei” ha concluso. “Non sono uno che recita ed ora non riesco più a darle quello che le devo fino all’altro giorno”.

Purtroppo Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip sembra essere arrivato ad un punto decisivo del suo percorso, dove potrebbe mettere da parte la sua amicizia speciale, dedicandosi soltanto a se stesso all’interno della casa più spiata d’Italia.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al GF Vip riusciranno a chiarire o il loro rapporto è arrivato al capolinea? Staremo a vedere cosa succederà tra i due.