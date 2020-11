By

Scopri che cosa l’oroscopo ha in previsione per ciascun segno dello zodiaco lungo questa giornata di sabato.

Il weekend prende il via e per ciascun segno dello zodiaco si apre una due giorni di svago, relax ma anche tanti possibili imprevisti. Quale dei due aspetti prevarrà? Ce lo svelano le previsioni firmate oroscopo.

Scopri le pagelle per quanto riguarda amore, salute e lavoro per questo sabato 21 novembre e per ciascun segno zodiacale.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Un bel weekend sembra profilarsi all’orizzonte per i primissimi tre segni dello zodiaco: l’amore procede a gonfie vele ma anche chi dovrà dedicare più tempo ad affari e lavoro sembra destinato a sorridere.

Oroscopo oggi Ariete

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Toro

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo oggi Gemelli

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

La salute, vero punto fermo dei prossimi tre segni, farà da perno anche al weekend appena cominciato. Quando infatti li affari vacillano solo il cuore e la buona salute restano come veri e proprio baluardi a cui aggrapparsi senza esitare.

Oroscopo oggi Cancro

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute:10

Oroscopo oggi Leone

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Se siete alla ricerca di gloria e fortuna gusto pare il weekend perfetto per mettersi in caccia: il lavoro procede a gonfie vele e ogni progetto sembra destinato a coronarsi con gioia per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

L’amore invece pare destinato a tradire uno dei prossimi tre segni. Quale sarà?

Oroscopo oggi Bilancia

Amore: 8

Lavoro: 10

Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Amore: 8

Lavoro: 10

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Il cuore galoppa e porta lontani gli ultimi tre segni in questo nuovo weekend. Uno di loro potrebbe però rimanere deluso, così come per qualcuno vacillerà il baluardo della salute, un vero problema di questi tempi.

Anche il lavoro però pare dare soddisfazione a tutti, tranne a uno. Chi sarà?

Oroscopo oggi Capricorno

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Acquario

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Pesci