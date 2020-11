Pranzo veloce, tre idee pratiche per un menù completo

Un menù di pranzo veloce e completo che porta via complessivamente meno di venti minuti? Possiamo, sfruttando ingredienti sani e intelligenza

Chi lo ha detto che per un ottimo pranzo dobbiamo avere tanto tempo? Quello che vi proponiamo oggi è un menù molto sfizioso e gustoso che però ci permetterà di metterci a tavola in pochissimo tempo.

Perché ogni portata richiederà solamente 5 minuti di tempo per la preparazione. Partiamo dai crostini di pane con fichi, miele e il prosciutto crudo, proseguiamo con la pasta ripassata in padella infine la frittata con i salumi e le verdure.

Menu pranzo veloce, tutto in 5 minuti

Crostini con fichi al miele e crudo

Ingredienti

petali di guanciale 2 confezioni

pane 8 fette

8 fichi

350 gr di scamorza affumicata

2 cucchiai di miele di castagno

60 gr di rucola

aceto balsamico q.b.

olio extravergine di oliva q.b.

sale e pepe

Ogni volta che vogliamo un antipasto veloce non possiamo che puntare sui crostini. Quelli che proponiamo oggi sono i crostini di pane con fichi al miele e prosciutto crudo. Prendiamo il pane e facciamolo tostare in forno o nel microonde usando la funzione grill. Utilizzando la polpa dei fichi e il miele mescoliamoli insieme e facciamo in modo che si formi una crema che spalmeremo nelle fette di pane. Posizioniamo sopra la scamorza e rimettiamo in forno per due minuti prima di aggiungere il, prosciutto crudo.

Pasta ripassata in padella

Il primo che proporremo con questo menù oltre ad essere un primo veloce è anche un primo svuota frigo perché ci permetterà di utilizzare la pasta o il riso che abbiamo avanzato in modo alternativo. Non importa con cosa abbiamo condito la pasta. In qualsiasi modo sia stata preparata possiamo ripassarla in padella. Così anche dei semplici spaghetti aglio e olio o al pomodoro posso anche il giorno dopo essere ancora appetitosi.

Prendiamo una padella antiaderente e mettiamo un filo di olio. Fcciamo scaldare e versiamo il pane grattato facciamolo rosolare. Possiamo anche aggiungere peperoncino o il pepe e poi versiamo la nostra pasta o il nostro riso e facciamolo cuocere fin quando non saranno ben dorati.

Frittata con salumi e verdure

uova 2

parmigiano reggiano 150 gr

prosciutto cotto 70 gr

sale q.b.

pepe q.b.

noce moscata q.b.

mezzo bicchiere di latte

5 pomodorini ciliegia

erba cipollina q.b.

Quale secondo possiamo preparare in cinque minuti? senza nessun dubbio un’ottima frittata. Sbattiamo le uova e il parmigiano, poi prendiamo una padella antiaderente e mettiamo a scaldare l’olio. Quando sarà caldo versiamo le nostra uova sbattute. Giriamo la frittata e aggiungiamo gli altri ingredienti.

Facciamo quindi cuocere fin quando non sarà dorata. Serviamo ben calda accompagnata da una buona insalata