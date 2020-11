Mauro Floriani, Clarissa, Caterina e Romano, sono il marito e i figli di Alessandra Mussolini: i messaggi prima di Ballando con le stelle.

Mauro Floriani, Clarissa, Caterina e Romano sono il marito e i figli di Alessandra Mussolini. La coppia è sposata dal 1989 e ha formato una splendida famiglia con la nascita di tre figli. Follemente innamorata del marito e dei figli, Alessandra ne ha parlato durante il lungo percorso a Ballando con le stelle 2020.

La Mussolini ha ammesso di non riuscire a vedere la propria vita senza il marito e i figli a cui ha dichiarato tutto il suo amore durante una puntata di Ballando con le stelle 2020.

Mauro Floriani, Clarissa, Caterina e Romano: il messaggio d’amore di Alessandra Mussolini per il marito e i figli

Nella foto che vedete qui in alto, Alessandra Mussolini che a Ballando con le stelle 2020 è anche svenuta in diretta, è insieme alla figlia Caterina che, durante una delle ultime puntate di Ballando, le ha inviato anche un messaggio speciale:

“E’ una madre molto apprensiva, molte critiche sono state fuori luogo. Penso che sia importante sostenere le donne che si mettono in gioco e non affossarsi a vicenda. Quindi le mando un grosso in bocca in lupo in attesa di rivederci!”.

Della sua famiglia, la Mussolini ha parlato proprio a Ballando: “La famiglia è quella cosa che mi dà la bussola. Non potrei vivere senza mio marito e i miei figli. Quello che mi sento io è tenere, mantenere. Per me sarebbe un grosso fallimento. La famiglia va puntellata ogni giorno, non la puoi trascurare e non è un costo. Sarebbe un costo se non ci fosse l’amore che io ho. Ho l’amore per i miei figli e mio marito. Io ho un amore per mio marito e i miei figli tremendo“.

Durante la semifinale, invece, ha ballato con il figlio Romano. Nel ritrovarsi il figlio in pista, la Mussolini non ha nascosto l’emozione ringraziando Milly Carlucci e tutta la produzione di Ballando con le stelle per la piacevole sorpresa.

“Mi ha detto: mamma tosta, mi raccomando, non piangere. A tutti potevo pensare tranne che a lui! Che gioia, mi avete sconvolto. Stasera mi fate murì! Mio figlio è il regalo più bello, la finale ce l’ho qui”, ha detto.