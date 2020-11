Scontro di fuoco tra Adua Del Vesco e Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020: l’attrice siciliana perde le staffe.

Scontro di fuoco al Grande Fratello Vip 2020 tra Adua Del Vesco e Dayane Mello. Tra l’attrice e la modella brasiliana è nato subito un grande affetto, ma nell’ultimo periodo, tra le due amiche, le discussioni sono sempre più frequenti. Dopo un confronto con Stefania Orlando che le ha spiegato i motivi della sua nomination, Adua si è scontrata duramente con Dayane.

Stefania ha spronato Adua a godersi di più l’avventura nella casa e Dayane si è detta d’accordo con lei esortando la Del Vesco a non pensare al giudizio altrui. “Io sono sensibile, ho avuto un crollo per tre giorni difficili, ma questo non significa che non ho carattere”, ha detto Adua.

Adua Del Vesco contro Dayane Mello: fulmine e saette al Grande Fratello Vip 2020

Adua Del Vesco non ha gradito i commenti di Dayane Mello sul suo atteggiamento. L’attrice ha ammesso che, dall’amica, si sarebba aspettata totale appoggio. “Grazie di aver detto che ho fatto un percorso triste, ci sono sempre stata per te, ho solo passato tre giorni difficili, avrò il diritto di stare male?”, ha puntualizzato Adua.

“Non è vero, tu ti preoccupi troppo dei giudizi, da amica preferisco vederti con il sorriso. Quando io sono stata male venivo da te, tu invece non ha bisogno di me vai dagli altri, gli stessi che ci hanno nominato, sei cambiata”, le ha fatto notare Dayane che l’ha spronata a tirare fuori anche la parte più allegra.

Adua che era stata già attaccata da Antonella Elia non considerandola una vera amica non è riuscita a trattenere la delusione per le parole di Dayane. Le due, dopo l’acceso confronto, hanno comunque avuto modo di chiarirsi e la modella brasiliana ha ammesso di essere un po’ gelosa.

“La cosa più brutta non è di essere andata in Nomination ma di litigare con te. Questi potrebbero essere davvero i nostri ultimi giorni e voglio viverli con il sorriso. Mi piace svegliarmi con te. Dormire con te. E mi piace abbracciarti”, ha detto Adua cercando un chiarimento con l’amica.

Di fronte al tentativo dell’amica di chiarire, Dayane ha fatto mea culpa: “Purtroppo sono gelosa e possessiva, lo ammetto. Peggio di un fidanzato! Non litighiamo più perché non voglio sentirti lontana da me”.