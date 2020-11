Scopri come rilassarti in soli 10 minuti in base al tuo segno zodiacale. Il consiglio delle stelle segno per segno.

Ognuno di noi si sarà trovato a vivere almeno una volta dei periodi di forte stress. Ciò dipende dai ritmi frenetici di tutti i giorni, dalle preoccupazioni e dai pensieri che spesso e volentieri ci assillano. Anche la recente allerta sanitaria può aver generato situazioni di stress difficili da gestire e per e quali può essere necessario adoperarsi al fine di trovare una soluzione. Di tecniche da mettere in atto ce ne sono davvero tante.

A volte però manca il tempo per seguirle o la voglia di provare a capire qual è la più adatta al proprio stile di vita. Per fortuna, le stelle, con la loro influenza possono aiutarci a capire qual è il modo più adatto in base al segno zodiacale d’appartenenza. A tal proposito, quindi, oggi cercheremo di capire qual è un buon modo per rilassarsi in 10 minuti per ogni segno zodiacale.

Come rilassarsi in 10 minuti. Il consiglio delle stelle

Ariete – Facendo un piccolo work out

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone energiche e pertanto in grado di gestire lo stress molto più di anti altri. Anche per loro, però, ogni tanto può essere utile prendersi una piccola tregua da pensieri e preoccupazioni. Quando sentono di aver tirato troppo la corda, un buon modo per riuscire a rilassarsi è quello di stancarsi. Per farlo va benissimo andare a correre o, se si ha poco tempo, concedersi un piccolo work out. Una sessione di 10 minuti li aiuterà a scaricare lo stress in eccesso e tutto senza la preoccupazione di perdere tempo. Staranno infatti prendendosi cura del proprio corpo e questo li aiuterà a sentirsi maggiormente rilassati.

Toro – Mangiando qualcosa di buono

I nativi del segno zodiacale del Toro sono dei buongustai. Per rilassarsi, quindi, non gli serve poi molto. Concedersi una merenda golosa e fare il pieno di profumi e sapori li rimetterà in pace con il mondo consentendogli di sentirsi più che mai in equilibrio e in ottima forma, sopratutto mentale. Volendo, concedendosi qualche minuto in più, potrebbero optare per il prepararsi qualcosa da gustare con calma. Un espediente che li aiuterebbe a liberarsi facilmente di tutto lo stress accumulato, donandogli il sorriso.

Gemelli – Dedicandosi a qualcosa che gli piace

Per potersi rilassare, i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli hanno bisogno di dedicarsi a qualcosa che gli piace e che gli consenta di non pensare ad altro per qualche tempo. Se i momenti liberi a disposizione sono pochi possono trovare la soluzione in un hobby da riprendere tutte le volte che possono. Un puzzle potrebbe fare al caso loro, aiutandoli a non pensare ad altro e consentendogli di dar sfogo alla propria parte creativa e, di conseguenza, di rilassarsi come gli capita piuttosto raramente. Dieci minuti ogni tanto uniti alla consapevolezza di avere un rimedio anti stress sempre a disposizione, sarà ciò che gli serve per sentirsi meglio nel giro di poco.

Cancro – Schiacciando un sonnellino

Ebbene si, i nativi del segno zodiacale del Cancro, per dormire hanno bisogno di dormire. E per farlo si accontentano anche di una manciata di minuti. Ok, forse non arriveranno mai nella fase rem ma di sicuro riusciranno a rilassarsi quel tanto che basta per riparire alla grande e con tutta l’energia che gli serve. Si tratta di un rimedio pratico, che possono mettere in atto dove vogliono e che tra tutti è anche quello che funziona di più. Dopo una piccola dormita, si sentono infatti sempre più rilassati e propositivi.

Leone – Facendo shopping

I nati sotto il segno zodiacale del Leone hanno sempre bisogno di fare qualcosa che li faccia sentire importanti e tra queste, quella più rilassante è lo shopping. Che si tratti di provare scarpe o abiti o di cercare online la borsa perfetta, la ricerca stessa li mette nella posizione di sentirsi più liberi e sereni, aiutandoli a dimenticare per un po’ ogni fonte di stress. Certo, spendere più del dovuto potrebbe causargli problemi di altro tipo ma sul momento, sembra che il piacere di poter acquistare qualcosa per se sia di gran lunga maggiore.

Vergine – Chiacchierando

I nativi del segno zodiacale della Vergine, sono persone che hanno bisogno di scaricare i pensieri negativi che spesso gli affollano la mente. Per rilassarsi in soli dieci minuti hanno quindi bisogno di poter dare libero sfogo a preoccupazioni e paure. Una chiacchierata con un’amica fidata, fosse anche solo al telefono, li aiuterà sicuramente a sentirsi meglio e a rilassarsi quanto basta per riprendere la propria vita con un pizzico di positività in più.

Se vuoi scoprire qual è il modo di rilassarti in base al tuo segno zodiacale, clicca su successivo.