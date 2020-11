A breve uscirà il bollettino di oggi, 21 Novembre sul numero dei contagi, dei nuovi positivi, dei ricoverati e della situazione in generale sul Coronavirus in Italia. Dati in aggiornamento.

Siamo in attesa dei dati ufficiali dell bollettino di oggi, 21 Novembre diramato dal Ministero della Salute in collaborazione con la Protezione civile.

Secondo i dati resi pubblici ogni giorno intorno alle 17.00 possiamo analizzare:

l’incremento di casi positivi al coronavirus rispetto alla giornata precedente

il numero di casi totali

i deceduti

i dimessi guariti

e analizzare nel dettaglio i positivi al Coronavirus distinti, secondo il bollettino, in ricoverati con sintomi, in terapia intensiva, in isolamento domiciliare, totale degli attualmente positivi.

I dati sono molto importanti per capire in che situazione ci troviamo e verso cui stiamo andando. Per capire se le misure fin qui adottate siano valide e abbiano dei reali s riscontri. In attesa di un vaccino che possa aiutare l’intera popolazione mondiale a superare questa fase critica della storia.

Infatti, continuano senza sosta le sperimentazioni sui vaccini, è stato approvato quello cinese e vicini ad un risultato anche per il vaccino dell’azienda americana Pfizer.

Indubbiamente ogni dato, secondo una tabella a doppia entrata, riporta il totale distribuito per singola regione d’Italia e il totale distribuito per ogni singola categoria analizzata.

Ma prima di addentrarci nel pieno di questi nuovi dati e fare un confronto con le giornate precedenti possiamo mettere in risalto alcune notizie odierna che riguardano il coronavirus.

Ecco i dati del bollettino di oggi: regione per regione.