Se sei alla ricerca di qualche menù per la vigilia di Natale 2020 totalmente gluten free, sei nel posto giusto! Ti suggeriremo oggi diversi menù da poter sperimentare per questa speciale festività e tutti senza glutine.

Puoi inoltre, nella settimana che include la cena della vigilia, anticiparti alcune pietanze in maniera rapida, senza incombere nel rischio di ritrovarti le preparazioni da fare tutti insieme.

La Vigilia di Natale senza glutine!

Come prima cosa munisciti di carte penna, dovrai segnarti una guida per il tuo menù senza glutine dedicato alla vigilia di Natale. Questa guida ti servirà per introdurre delle informazioni chiave che ti guideranno nel percorso culinario. Andremo inoltre ad individuare la struttura del programma natalizio.

Abbiamo raccolto per te una serie di ricette per il Natale senza glutine che puoi sfruttare benissimo per la cena, idee veloci e ricette facili. Tutte le ricette che andrai via via ad incontrare sono a base di carne e pesce.

Tutti i piatti senza glutine per la sera del 24 dicembre

Sappiamo che per la vigilia di Natale c’è spazio sia per le pietanze tradizionali che per quelle più moderne, possiamo lasciare libero spazio alla creatività e alla fantasia, soprattutto sperimentando le tante farine senza glutine.

Vediamo di seguito una raccolta di interessanti ricette senza glutine da preparare per la sera del 24 dicembre. L’elenco che vi stiamo per proporre è suddiviso in antipasti, primi, secondi, contorni e ovviamente gli immancabili dolci della tradizione.

Antipasti

Mini Cheesecake salate

Si preparano con facilità e sono buonissime, hai bisogno solo di 150 g cracker senza glutine 80 g, burro fuso 200 g formaggio fresco spalmabile, 100 g ricotta, sale, prezzemolo tritato.

Bastoncini di patate gluten free

Ottima alternativa al classico grissino! Avrai bisogno di 550 g di patate pesate crude, 350 g di farina di riso, 1 uovo grande 40 g di olio evo, 50 g di pecorino o grana o parmigiano grattugiato, 1 cucchiaino di sale circa, semini di sesamo q.b.

Primi piatti

Un primo piatto speciale e nutriente. Ha bisogno di:

PER LE CRESPELLE 200 gr farina senza glutine 3 uova 350 ml latte 30 gr burro fuso Un pizzico di saleì. PER IL RIPIENO 500 gr di ricotta 400 gr di spinaci lessati, strizzati e sminuzzati sale qb 500ml di besciamella parmigiano qb.

Tagliatelle di grano saraceno

Non riesci a preparare la pasta con la farina senza glutine perché non si impasta o non si stende a dovere? Niente paura! Segui questa ricetta e realizza delle tagliatelle senza glutine perfette.