Le anticipazioni di Uomini e Donne del 20 novembre vedono di nuovo al centro dello studio Riccardo e Armando in una furiosa lite.

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, come al solito quando si tratta dei protagonisti del Trono Over, partono sempre col botto.

Protagonisti indiscussi dell’appuntamento di oggi sono Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Entrambi, forse in maniera del tutto inconsapevole, sembrano essere un po’ nostalgici dei bei tempi passati e per questo motivo, manco a farlo apposta, si ritroveranno al centro di un triangolo amoroso in quanto hanno messo gli occhi sulla stessa dama che non sembra disdegnare nessuno dei due.

Ovviamente questa situazione scombussolerà un po’ gli animi dei due cavalieri che daranno vita ad un vero e proprio scontro, dove non mancheranno le frecciate rivolte al passato quando entrambi puntavano al cuore di Ida Platano. Riccardo, infatti, non ha ancora dimenticato il bacio che il cavaliere partenopeo ha dato alla sua ex compagna poco prima che ritornassero insieme e i vecchi rancori torneranno di nuovo a galla, nonostante ne sia passato di tempo e la relazione con la dama sia arrivata, si spera visto che il pubblico non vuole nessun altro ritorno di fiamma, al capolinea.

Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato litigano a Uomini e Donne, portando un po’ di quel sano trash che tanto piace al pubblico di canale 5.

Anticipazioni Uomini e Donne 20 novembre: Sophie prossima alla scelta?

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 20 novembre non riguardano ovviamente soltanto i protagonisti dello spazio Over, che continuano a restare i preferiti del pubblico del piccolo schermo, ma ci sarà ampio spazio anche per i più giovani, che di spiccare il volo, forse un po’ penalizzati da questa versione del format, non sembrano volerne sapere visto che le loro vicende appassionano sempre meno i telespettatori.

Sophie Codegoni, dopo aver commesso una terribile gaffe in studio, sembrerà avere le idee decisamente più chiare, tant’è che chiede alla padrona di casa, Maria De Filippi, di poter fare un po’ di pulizia nel suo parterre. Tant’è che eliminerà quasi tutti i ragazzi che da qualche tempo provano a voler conquistare, senza successo ovviamente, il suo cuore. La giovane tronista sceglierà di puntare il suo percorso unicamente su Antonio e Matteo. Due ragazzi completamente diversi tra loro che sembrano averla realmente colpita. Come si metteranno le cose tra loro?

Poco spazio, purtroppo, sembra essere destinato a Davide Donadei e Gianluca De Matteis, ma quest’ultimo è rimasto senza corteggiatrici mentre il primo non ha assolutamente voglia di fermarsi nel conoscere giovani e belle ragazze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

La puntata di Uomini e Donne è pronta a svagare per qualche ora il pubblico del piccolo schermo, che mai come in questo periodo ha bisogno di svagarsi. Intanto, però, è bene ricordare che questo è l’ultimo appuntamento della settimana relativo al dating show di canale 5. Maria De Filippi tornerà con troni e tronisti, come sempre, da lunedì.