Al GF Vip le sorprese non mancano mai. Questa volta è stata Patrizia De Blanck a fare lo “show”, lasciando senza parole Selvaggia Roma.

Al GF Vip non esiste la parola noia. Ogni momento, infatti, viene trasformato in un vero e proprio show dagli abitanti della casa più spiata d’Italia. A dare vita al tutto questa volta è stata Patrizia e Blanck, che ultimamente è apparsa piuttosto spenta rispetto all’entusiasmo mostrato inizialmente con gli altri coinquilini. Che cosa ha fatto però la contessa?

Nelle scorse ore, Patrizia ha deciso di dare la buona notte a Selvaggia Roma e fin qui non c’è assolutamente nulla di male, anzi è stata molto educata nel salutare qualcuno prima di recarsi nella sua stanza privata per riposare. Peccato che tra un saluto e un altro, la nuova concorrente di Alfonso Signorini, che ha fatto forti insinuazioni su Elisabetta Gregoraci, abbia sentito degli strani rumori provenienti dalla Contessa.

Patrizia De Blanck ha commesso una gaffe al GF Vip, in quanto i rumori che hanno accompagnato il suo saluto non sono così difficile da identificare.

Selvaggia Roma piegata in due al GF Vip: il “saluto” d Patrizia De Blanck

LA CONTESSA CHE SCORREGGIA (A INIZIO VIDEO SI SENTE⚰️) E SELVAGGIA MORTA Sto crepando scusate #GFVIP pic.twitter.com/cn2AYtxKwt — fede; ℛ (@Federicag2000) November 20, 2020

Selvaggia Roma si è subito accorta degli strani rumori avvertiti prima della buonanotte di Patrizia De Blanck al GF Vip e non appena quest’ultima si è recata nella sua stanza si è piegata in due dalle risate. La concorrente non è riuscita proprio a trattenersi ed è subito scoppiata in una rumorosa risata, in quanto non avrebbe mai immaginato che la Contessa potesse accompagnare al suo saluto rumori del genere, che non sono nemmeno passati inosservati dagli utenti della rete.

Il pubblico della rete, infatti, ha assistito alla scena in diretta e ha subito riportato sui vari social il video della gaffe di Patrizia De Blanck, facendo notare a tutti anche la reazione di Selvaggia Roma, che è stata talmente spontanea da non riuscire a trattenersi di fuori alla scena che le si è presentata davanti. Tant’è che poco dopo che la Contessa si è chiusa in camera, è subito corsa da Giacomo Urtis per raccontargli di quanto accaduto, descrivendo con attenzione i rumori ascoltati mentre Patrizia si stava congedando per la notte.

Probabilmente il video di questa scena, che trovate ad inizio di questo paragrafo, non verrà mostrato durante la diretta di questa sera per delicatezza nei confronti di Patrizia, ma sicuramente si parlerà di lei visto che è tra i concorrenti in nomination ed ha avuto una feroce discussione con Giulia Salemi.

Quel che è certo è che la diretta di questa sera con il Grande Fratello Vip è sicuramente da non perdere, visto che durante il corso di questa settimana ne sono successe di cose e tutte hanno visto protagonista, in maniera inevitabile, Selvaggia Roma.