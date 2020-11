Francesco Totti rompe il silenzio e, sui social, svela come sta dopo il contagio da coronavirus: “15 lunghi giorni. La febbre non scendeva”.

Francesco Totti rompe il silenzio e svela come sta dopo il contagio da coronavirus. Con la foto che vedete qui in alto in cui si mostra sereno dopo aver trascorso quindici giorni lunghi e difficili, l’ex capitano della Roma rassicura tutti anche se sottolinea di essersi spaventato fortemente dopo aver ricevuto la diagnosi.

Positivo al covid, Totti svela di aver sviluppato la polmonite bilaterale per infezione da Sars. Oggi, fortunatamente, si è ripreso e ha deciso di raccontare quelli che sono stati i suoi lunghi, quindici giorni.

Francesco Totti: “Mi sono ripreso. Il covid si può battere con le giuste precauzioni e indicazioni”

Anche Francesco Totti ha visto da vicino il covid. Dopo le dichiarazioni di Gerry Scotti che ha raccontato quello che ha visto in ospedale durante i giorni del ricovero, anche Totti, con un post pubblicato sulle sue pagine social, ha raccontato personalmente ai fans la propria esperienza.

“Ciao a tutti! Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene.

Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il COVID e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano“, ha scritto Totti.

La paura non è mancata: “La diagnosi è stata un colpo al cuore: POLMONITE BILATERALE per infezione da Sars Cov 2! Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni ma adesso che tutto è passato voglio ringraziare coloro che mi sono stati più vicini e quindi un grazie speciale al Prof. Alberto Zangrillo alla Prof. Monica Rocco e Silvia Angeletti”, ha aggiunto.

L’ex capitano della Roma, poi, rivolge una raccomandazione a tutti affinchè si seguano tutte le direttive degli esperti per poter sconfiggere il covid il prima possibile e tornare ad una vita normale. “Il COVID si può battere con le giuste precauzioni e indicazioni“, ha concluso Totti che ha ricevuto tantissimi like e commenti sia da parte dei suoi fan e tifosi che amici e colleghi.