Esa Abrate, chi è il cantante di Amici 20: età, infanzia, biografia

Esa Abrate, chi è il cantante di Amici 20: età, biografia, infanzia, origini, violenze subite, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.

Esa Abrate è uno dei cantanti della scuola di Amici 20. Si è presentato nella scuola di Maria De Filippi con la sua chitarra e il suo inedito che è piaciuto davvero a tantissime persone, in primis a Rudy Zerbi.

Durante i primi giorni nella casetta, Esa ha raccontato la sua difficile infanzia. Di origini congolesi, Esa ha dovuto affrontare un periodo davvero difficile prima di essere adottato, ma chi è davvero Esa Abrate? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Esa Abrate: età, infanzia, violenze, biografia

Nome : Esa Abrate

: Esa Abrate Segno Zodiacale: Leone

Leone Età: 22 anni

anni Data di nascita: 3 agosto 1998

Luogo di Nascita: Lille

Lille Professione : Cantante

: Cantante Altezza: 180 cm

180 cm Peso: non disponibile

non disponibile Tatuaggi: Esa non ha tatuaggi visibili

Esa non ha tatuaggi visibili Profilo Instagram ufficiale: @esa.abrate

Esa Abrate è nato a Lille il 3 agosto 1998, ma ha origini congolesi. Quando era molto piccolo, dopo la morte della madre, è stato affidato ad un’amica della madre. Figlio illegittimo, viene riconosciuto da padre quando ha sei anni.

La vita di Esa è stata molto difficile come ha raccontato lui stesso in casetta. Non sono mancate, infatti, le violenze.

“Sono andato a stare da un’amica di mia madre che, però, aveva qualche problema e mi picchiava con il caricabatterie. Sulla schiena ho le cicatrici. Mio padre non era in grado di badare a me. Non potevo uscire, potevo solo andare a scuola. Ero un bambino di sei anni e un bambino di sei anni deve andare al parco, deve giocare. Allora quando lui non c’era, dal primo piano mi buttavo giù e andavo a giocare. Delle volte, tornando a casa dal lavoro, mi beccava.Si incaz*ava e mi picchiava con la fibbia della cintura”.



Poi il trasferimento in istituto e successivamente l’adozione che gli ha cambiato la vita. Si è diplomato al Liceo Musicale Cavour e ha studiato al Conservatorio Verdi.

Esa ad Amici 20

Esa è un giovane direttore d’orchestra, ma ha deciso di rinunciare al suo ruolo per cantare e con la sua voce ha conquistato un banco della scuola di Amici 20 dove è pronto a mettersi totalmente alla prova per realizzare i suoi sogni musicali.