Stai cercando una dieta per dimagrire in poco tempo? Ecco la dieta paleo, non avrai fame, ti garantirà grande senso di sazietà, scopri il menù di questo nuovo regime alimentare.

Questa è una dieta famosa tra i VIP americani, è un regime alimentare che richiama ad un periodo molto antico, quello del paleolitico. Infatti, nei primi secoli di vita dell’uomo sulla terra, ci si rifaceva proprio a questo regime alimentare, spunto dal quale hanno preso ispirazione i creatori di questa dieta dimagrante.

Ci si nutriva esclusivamente di frutta e verdura, carne e pesce e le patologie erano senz’altro minori rispetto a quello odierni.

La dieta Paleo

Questa dieta viene dato largo spazio al contenuto proteico e vengono quasi eliminati tutti gli alimenti che contengono dosi cospicue di carboidrati.

Quanto riguarda la carne si dovrebbe consumare solo quella che proviene da animali che si nutrono, mediante il loro fabbisogno, dall’erba dei campi. Oggi, non è molto semplice reperire una carne con questa provenienza, ma possiamo provare acquistando dei prodotti per di più biologici. Anche questo parametro purtroppo non basta ma scopriamo come seguirla avvicinandoci sempre di più a ciò che prevede questo regime alimentare.

Ma cosa significa paleo?

Si tratta di una dieta che deve prevedere tutti gli alimenti Che aveva a disposizione l’uomo primitivo, tutto quel cibo che, in maniera naturale, non è incluso l’intervento dell’uomo. Non include ha fatto cereali, dolci, tutto ciò che concerne i carboidrati.

I grassi presenti in questa dieta sono esclusivamente vegetali come ad esempio l’olio di cocco oppure l’olio extravergine di oliva, oppure Gli avocado.

Abbiamo capito quindi che il punto focale di questa dieta è sicuramente la qualità dell’alimento, che deve essere estremamente naturale e biologico.

Ricordiamo inoltre che prima di seguire e iniziare ad intraprendere un regime alimentare di questo tipo è bene consultare sempre uno specialista del settore. Così facendo, ci risparmieremo molti rischi e sapremo come strutturare il nostro regime alimentare quotidiano.

Possiamo avvicinarci a questa dieta scegliendo solo alimenti naturali, basici, semplici.

Esempio di dieta Paleo

Grazie a questo regime alimentare si può dimagrire in poco tempo senza privarsi esageratamente di alimenti o riducendo drasticamente le dosi. L’alimento che proprio non esiste in questa dieta sono sicuramente gli zuccheri, ma sappiamo già che questo è un ostacolo enorme quando si sceglie di voler perdere peso.

Ma vediamo insieme un esempio di dieta paleo: a colazione è possibile dedicarsi a duna variante salata, prediligendo delle uova al tegamino o strapazzate accompagnate da pomodori freschi, frutta secca a scelta tagliata grossolanamente, yogurt greco oppure dei pancake semplicissimi fatti con uova e banane.

Per il pranzo potrete optare per una dose di proteine che includa o carne o pesce accompagnata da verdure crude o cotte. Arrivate alla cena è possibile preparare delle zuppe, delle vellutate con verdura di stagione, o ancora carne bianca magra, uova, pesce azzurro.

Negli spuntini rientrano sicuramente frutta fresca, frutta secca, oppure frullati e centrifugati di frutta e verdura.