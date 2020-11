Belen Rodriguez ha baciato Antonino Spinalbese su Instagram, scatenando l’ira dai fan che hanno attaccato la coppia.

Belen Rodriguez, da qualche tempo a questa parte, non è di certo un mistero, ha iniziato una nuova relazione dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. La conduttrice di Tu sì que vales ha scelto di avere al suo fianco Antonino Spinalbese, un giovane hairstylist che è riuscito a fare breccia nel suo cuore, ma purtroppo non è riuscito ad avere lo stesso successo tra i fan di lei. Tant’è che ogni volta che si ritrova a pubblicare un contenuto social che riguarda la sua vita di coppia viene costantemente attaccata.

Come ad esempio qualche ora fa, dove Belen, che è stata criticata da Siffredi, ha caricato su Instagram un breve video dove lei bacia il suo nuovo compagno. La clip purtroppo non ha avuto il successo sperato. Tant’è che oltre ai commenti di ammirazione, ne sono spuntati parecchi dove si incolpa la Rodriguez di voler spettacolarizzare la sua vita e non solo. Tra questi però c’è stata un commento che ha catturato l’attenzione della showgirl, tant’è che ha voluto rispondere personalmente all’osservazione fatta.

Belen Rodriguez ha baciato Antonino Spinalbese scatenando l’ira del web c’è chi ha fatto un notare un particolare davvero interessante.

Belen Rodriguez massacrata sul web. Fan la difende: lei interviene

Belen Rodriguez, dopo aver pubblicato la breve clip sul suo profilo Instagram, ha subito numerose critiche da parte dei suoi fedeli sostenitori, ma c’è chi ha catturato la sua attenzione facendo un’interessante osservazione sul comportamento, giudicato incoerente, da parte dei fan.

“Mi raccomando tutti addosso a lei e ‘domani no alla violenza sulle donne “‘..ricordando che la violenza è anche nel giudizio (non richiesto) verbale” ha fatto notare un fan e la Rodriguez è intervenuta in prima persona, dopo essersi difesa da gravi accuse, manifestando di aver apprezzato il commento ricevuto, scrivendo chiaramente che le piace quanto ha letto, in quanto la violenza sulle donne non è soltanto quella fisica, ma anche verbale quando si da della poco di buono ad una ragazza soltanto perché ha trovato un nuovo amore.

Belen Rodriguez è vittima di violenza su Instagram perché anche essere continuamente attaccati per atteggiamenti maschilisti e patriarcali, non sembra che gli uomini quando presentano sul proprio profilo social la loro nuova compagna si ritrovino commenti del genere, quando si è semplicemente limitata a mostrare pubblicamente il sentimento che prova per il suo nuovo compagno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal)

Belen e Antonino sono più felici che mai e lei ha scelto di non stare più in silenzio, rispondendo a tono a chi l’accusa di non essere una brava persona soltanto perché ha scelto di andare avanti dopo la fine della sua relazione con Stefano De Martino, che sembrerebbe essersi rifatto anche lui una vita con una modella molto famosa, ma le critiche in questo non sono arrivate da parte del popolo della rete.