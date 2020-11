Arianna Gianfelici, chi è la cantante di Amici 20: età, papà e biografia

Chi è Arianna Gianfelici, cantante di Amici 20: eetà, papà, incidente, biografia, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.

Arianna Gianfelici è un’allieva della scuola di Amici 20. Ha conquistato il banco del programma di Maria De Filippi regalando al pubblico del talent show con un’esibizione molto toccante ricordando il padre che ha perso in seguito ad un incidente in cui è rimasta coinvolta anche lei.

Ma chi è davvero Arianna? Quanti anni ha? Come è nata in lei la passione per la musica? Com’è iniziata l’avventura nella scuola di Amici di Maria De Filippi? Andiamo a scoprire tutto ciò che c’è da sapere.

Arianna Gianfelici: età, biografia, papà e incidente

Nome : Arianna Gianfelici

: Arianna Gianfelici Segno Zodiacale: Leone

Leone Età: 19 anni

Data di nascita: 30 luglio 2001

Luogo di Nascita: Fabrica di Roma (VT)

Fabrica di Roma (VT) Professione : Studente e aspirante cantante

: Studente e aspirante cantante Altezza:

Peso: non disponibile

non disponibile Tatuaggi: ne ha diversi sparsi su varie parti del corpo

ne ha diversi sparsi su varie parti del corpo Profilo Instagram ufficiale: @arianna_gianfelici

Arianna è nata il 6 febbraio 2001 a Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo. Ha una sorella ed è molto legata alla mamma. Purtroppo ha perso il padre in un incidente in cui è rimasta coinvolta anche lei.

“Abbiamo fatto un incidente in moto insieme. A lui è preso un infarto mentre guidava. Siamo finiti dentro un burrone”, ha raccontato Arianna durante il daytime raccontandosi con Martina, ballerina della scuola che, esattamente come Arianna, ha perso il padre in un incidente quando aveva 10 anni.

Il padre di Arianna è venuto a mancare quando cominciava a credere nel suo talento come è stato spiegato durante la prima puntata del pomeridiano di Amici 20.

“Mio papà non credeva nel mio sogno di cantare. Poi un giorno, poco prima di un incidente, ero a un concorso e cantavo “Destinazione paradiso”. L’ho visto sotto al palco e quando ho finito mi ha detto “Adesso ho capito veramente quello che ti piace fare”, ha raccontato Arianna.

Arianna ad Amici 20

Arianna è entrata nella scuola di Amici 20 come autodidatta. Durante la prima settimana di permanenza in casetta, Arianna non ha rispettato le regole non alzandosi per le lezioni e restando a dormire. Tutti i cantanti devono essere a scuola alle 8 per seguire una lezione di ginnastica poi, alle 9.30. Arianna, però, è rimasta a letto. Un atteggiamento che ha già fatto torcere il naso agli spettatori del talent show.