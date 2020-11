Amici 20 anticipazioni: Maria De Filippi cambia tutto, nuove regole

Amici 20, anticipazioni pomeridiano 21 novembre: Maria De Filippi cambia tutto. Arrivano le radio e tre ragazzi sotto esame.

Sabato 21 novembre, alle 14, canale 5 trasmette il secondo appuntamento con il pomeridiano di Amici 20. La puntata è stataregistrata giovedì 19 novembre e, dalle prime anticipazioni, saltano fuori tutte le novità del regolamento della scuola di Maria De Filippi.

Niente più sfide esterne per gli allievi che, tuttavia, ogni settimana, sono chiamati a difendere la maglia che hanno conquistato con tanta fatica. Dalle prime anticipazioni della puntata di sabato 21 novembre, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, tre cantanti sono finiti sotto esame. Ad esprimere il giudizio sono stati i rappresentati di alcune delle radio italiane più importanti.

La domanda era: la radio trasmetterebbe l’inedito degli studenti di Amici 20? Nella classe, tra i cantanti, ci sono molti cantautori. I brani sono stati portati davanti alla commissione degli insegnanti, ma cosa pensano coloro che, ogni giorno, in radio, trasmettono i brani più richiesti dagli ascoltatori?

Amici 20: Sangiovanni. Aka7even e Raffaele sotto esame

Nella puntata di Amici 20 in onda sabato 21 novembre, saranno esaminati tre cantanti. Sangiovanni, Aka7even e Raffaele sono stati giudicati dagli esperti delle radio che, dopo aver ascoltato gli inediti di tutti e tre gli allievi, hanno promosso o bocciato il brano in questione. In studio, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, i direttori radiofonici, di RDS e Radio Italia hanno promosso il brano di Raffaele e Aka7even mentre Sangiovanni ha ottenuto il sì solo di Radio Italia. Nessuno, tuttavia, ha dovuto lasciare la scuola.

I professori, nel frattempo, continuano i casting. Gli insegnanti, infatti, hanno la possibilità di sostituire un allievo già presente nella scuola con un altro che ritengono più meritevole. Davanti alla commissione degli insegnanti si esibiranno due ballerini di danza classica e probabilmente a decidere sarà Alessandra Celentano.

“La vostra missione sarà quella di mantenere questo banco. Ogni settimana il vostro banco sarà messo con vicino un punto di domanda, e voi combatterete solo per il vostro banco, non sarete mai messi in sfida l’uno contro l’altro“, ha spiegato Maria De Filippi alla nuova classe di Amici.