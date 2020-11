Aka 7even, chi è il cantante di Amici 20: vero nome, età e biografia

Chi è Aka 7even, cantante di Amici 20: età, vero nome Luca Marzano, biografia, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.

Aka 7even è uno dei cantanti di Amici 20. E’ entrato nella scuola più famosa d’Italia con un suo inedito e la sua esibizione ha conquistato la fiducia degli insegnanti di Amici di Maria De Filippi.

Nella scuola ha intenzione d’imparare e mettersi alla prova anche con generi musicali che non gli appartengono, ma chi è davvero Ana 7even? Perchè ha scelto un nome d’arte non mantenendo il nome vero? Quanti anni ha? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere.

Aka 7even: età, vero nome, biografia e curiosità

Nome : Luca Marzano

: Luca Marzano Nome D’Arte : Aka 7even

: Aka 7even Segno Zodiacale: Leone

Leone Età: 20 anni

Data di nascita: 23 0tt0bre 2000

Luogo di Nascita: Vico Equense

Vico Equense Professione : Cantante

: Cantante Altezza: /

/ Peso: /

/ Tatuaggi: Aka 7even ha un tatuaggio lungo tutto l’avambraccio destro

Aka 7even ha un tatuaggio lungo tutto l’avambraccio destro Profilo Instagram ufficiale: @aka_7even_

Il vero nome di Aka 7even è Luca Marzano. E’ nato a Vico Equense. Fa parte di una famiglia numerosa composta da cinque figli: il padre fa il camionista e la mamma la donna delle pulizie.

Nel 2008, in seguito ad un incidente, Luca è rimasto in coma per alcuni giorni e in seguito a quell’episodio ha capito di volersi dedicare totalmente alla musica che, oggi, è la sua grande passione e che prima di portarlo nella scuola di Amici di Maria De Filippi l’ha portato a partecipare anche a X Factor.

Era l’edizione del 2017. Luca arrivò ai bootcamp, ma non riuscì ad accedere ai live. Tuttavia, non si è mai arreso continuando a lavorare e ad alimentare la sua passione per la musica. Ha già pubblicato alcuni singoli tra i quali “Coco” sulle cui note duetta con Biondo.

Suona il panoforte, la chitarra, il basso e la batteria. Tra i suoi artisti preferiti spiccano artisti come Bruno Mars, Michael Jackson e Zayn anche artisti come 6lack, XXX Tentacion, Trippie Redd e Travis Scott.

Ha scelto come nome d’arte Aka 7evene come segno della sua rinascita.

Aka 7evene ad Amici 20

Nella scuola di Amici 20 è entrato voluto da Anna Pettinelli. Il cantante che tra i compagni di classe ha la cantante Arianna Gianfelici ha colpito anche Rudy Zerbi e Arisa. Ha già superato il giudizio di due direttori radiofonici che hanno ammesso che trasmetterebbero la sua musica in radio.