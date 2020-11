Le anticipazioni di Uomini e Donne del 19 novembre riportano indietro vecchi rancori: Riccardo e Armando protagonisti di un triangolo amoroso.

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi riportano al pubblico del piccolo schermo i bei vecchi tempi ormai finiti, ovvero quando gli studi Elios di Roma erano animati dai protagonisti più amati del programma.

Al centro dello studio ci sarà infatti il bel Riccardo Guarnieri, che ha iniziato alla grande il suo nuovo percorso all’interno del programma iniziando la frequentazione di ben due dame. Peccato però che una di queste oltre a sentire il bel cavaliere, abbia pure scambiato qualche chiacchiera con Armando Incarnato. I due torneranno di nuovo a contendersi la stessa dama. Questo vi riporta in mente qualcosa?

Lo stesso scenario si era presentato qualche tempo fa, quando entrambi provarono a conquistare il cuore di Ida Platano, tra l’altro di recente Riccardo ha raccontato la sua versione della storia. A trionfare all’epoca, nonostante ci fosse scappato un bacio con il bel napoletano, fu però il cavaliere pugliese, anche se la loro relazione non è proseguita nel migliore dei modi visto che adesso non si rispondono nemmeno più al telefono e Riccardo è tornato al centro dello studio per trovare l’amore della sua vita.

Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato sono di nuovo rivali a Uomini e Donne e qualcosa ci suggerisce che ne vedremo davvero delle belle.

Uomini e Donne anticipazioni 19 novembre: Gianluca è rimasto solo

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 19 novembre non sono di certo finite qui. Al centro dello studio sarà dedicato anche al prode tronista Gianluca De Matteis. Lui ha ricevuto un sonoro due di picche dalla sua corteggiatrice Gabriella, ma non se n’è ancora fatto una ragione e in tutti modi ha provato a riconquistarla, ma lei, cosa rara all’interno del programma, gli ha consigliato di smetterla in quanto non prova alcun interesse nei suoi confronti e stare in studio varrebbe a dire prenderlo in giro.

Lui però senza la sua amata Gabriella rimarrà senza corteggiatrici in studio, mettendo a rischio il suo stesso percorso visto che a conti fatti non può assolutamente permettersi di fare una scelta, visto che non c’è nessuno a corteggiarlo. Gianluca è distrutto a Uomini e Donne, comprendendo che le cose forse non stanno andando come sperato visto che perfino Gemma ha trovato una gioia. Come si metteranno le cose per lui? Staremo a vedere.

Tina in collegamento, una nuova frequentazione per Gemma e la richiesta di Gianluca… Vi siete persi la puntata di oggi e volete rivederla? Cliccate qui 😉👇 #UominieDonne https://t.co/zMfcqrKa5Y — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 18, 2020

La puntata di Uomini e Donne di oggi è sicuramente all’insegna dei colpi di scena e sicuramente ce ne saranno ancora altri, visto che a breve si registreranno nuovi appuntamenti del Trono Classico e Trono Over e qualcosa ci suggerisce che per i protagonisti più giovani, o forse non a tutti, si arriverà ad una svolta visto che mancano le corteggiatrici.