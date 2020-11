By

La pelle secca necessita essere curata e nutrita in profondità. Scopriamo come preparare degli eccezionali trattamenti di bellezza in casa.

Chi lo ha detto che per avere una bella pelle sempre idratata e luminosa bisogna ricorrere ai prodotti di media e alta profumeria? La pelle necessita di buoni ingredienti e non sempre essi sono contenuti nei prodotti più costosi, in particolare la pelle secca necessita di una beauty routine specifica ogni giorno.

Scopriamo come preparare delle creme, e dei trattamenti specifici per la pelle secca attraverso tanti consigli e dei pratici video tutorials da seguire passo dopo passo. Abbiamo scelto per voi le ricette della naturopata e beauty blogger Martina Rodini.

Preparare i trattamenti per la pelle secca realizzandoli in casa, regalerà molte soddisfazioni, grande qualità e anche un notevole risparmio economico.

Pelle secca: il siero viso idratante e illuminante

Un siero viso che si può preparare in casa e che sarà un meraviglioso trattamento da applicare sul viso dopo averlo deterso e tonificato e prima dell’applicazione della crema idratante. Il siero viso è un prodotto che regala senza dubbio una marcia in più alla skin care e che rende la pelle idratata e luminosa dopo un semplice massaggio.

Clicca su successivo per scoprire come preparare un ottimo contorno occhi!